CHP'li Pala: Veri İhlali Korkutucu!

Güncel

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'ye sunduğu "kişisel verilerinin çalındığı" iddialarıyla ilgili soru önergesi ve önergeye verilen Bakanlık yanıtına ilişkin açıklama yaptı. Pala, "Dijital çağda devletin temel sorumluluğu, vatandaşların verilerini korumaktır. Sağlık verileri, kişisel bilgilerin en mahrem bölümüdür. Bunların sızması, sadece bireysel bir zarar değil, ulusal güvenliği dahi tehdit edebilecek niteliktedir. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının çelişkili ifadeleri, ortada bir veri ihlali olduğunu net biçimde gösteriyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 4 Ekim 2024 tarihinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu "kişisel verilerinin çalındığı" iddialarıyla ilgili soru önergesi ve önergeye verilen Bakanlık yanıtı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Pala, şunları kaydetti:

"Dijital çağda devletin temel sorumluluğu, vatandaşların verilerini korumaktır. Sağlık verileri, kişisel bilgilerin en mahrem bölümüdür. Bunların sızması, sadece bireysel bir zarar değil, ulusal güvenliği dahi tehdit edebilecek niteliktedir. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının çelişkili ifadeleri, ortada bir veri ihlali olduğunu net biçimde gösteriyor. Gelgelelim bakanlık, önergeye teknik ayrıntılarla cevap vermek yerine 6698 sayılı Kanun'dan kopyalanmış genel hükümlerle yetiniyor. Biz, sızıntının nasıl engellenmediğini, hangi sistemlerin kullanıldığını, hangi tarihlerde hangi incelemelerin yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Vatandaşlarımız, '108 milyon kişinin verisi satılık' denince sarsılıyor ve devletten net bir açıklama bekliyor."

TBMM içi ve dışındaki tüm denetim mekanizmalarının seferber edilmesi gerektiğini belirten Pala, "Milyonlarca insanın adı, telefon numarası, adresi, hatta tıbbi geçmişi yasa dışı pazarlarda dolaşıyorsa, bu duruma sessiz kalmak, suistimalcileri cesaretlendirir. Kadınların, çocukların, hassas kesimlerin veri sızıntısı nedeniyle siber zorbalık veya ısrarlı takibe maruz kaldığına dair örnekler her geçen gün artıyor. Bu, basitçe bakanlığın 'idari ve teknik önlemler alıyoruz' diyerek geçiştiremeyeceği kadar ciddi bir durum" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Kayıhan Pala'nın önergesinde, bakanlığın veri gizliliği politikası, verilerin hangi yasal dayanakla toplandığı, hangi algoritmalarla şifrelendiği, kimlerin erişim haklarına sahip olduğu, sızıntıların nasıl gerçekleştiği, sızan verilerin hangi kategorilerde olduğu, veri ihlallerinden sonra hangi hukuki süreçlerin başlatıldığı gibi konulara ilişkin sorular yer alıyordu.