CHP'li Pala: Veri İhlali Korkutucu! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Pala: Veri İhlali Korkutucu!

Kayıhan Pala, kişisel veri ihlalleri ve bakanlıkların çelişkili ifadeleri hakkında uyarıda bulundu.

29.01.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'ye sunduğu "kişisel verilerinin çalındığı" iddialarıyla ilgili soru önergesi ve önergeye verilen Bakanlık yanıtına ilişkin açıklama yaptı. Pala, "Dijital çağda devletin temel sorumluluğu, vatandaşların verilerini korumaktır. Sağlık verileri, kişisel bilgilerin en mahrem bölümüdür. Bunların sızması, sadece bireysel bir zarar değil, ulusal güvenliği dahi tehdit edebilecek niteliktedir. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının çelişkili ifadeleri, ortada bir veri ihlali olduğunu net biçimde gösteriyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 4 Ekim 2024 tarihinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu "kişisel verilerinin çalındığı" iddialarıyla ilgili soru önergesi ve önergeye verilen Bakanlık yanıtı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Pala, şunları kaydetti:

"Dijital çağda devletin temel sorumluluğu, vatandaşların verilerini korumaktır. Sağlık verileri, kişisel bilgilerin en mahrem bölümüdür. Bunların sızması, sadece bireysel bir zarar değil, ulusal güvenliği dahi tehdit edebilecek niteliktedir. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının çelişkili ifadeleri, ortada bir veri ihlali olduğunu net biçimde gösteriyor. Gelgelelim bakanlık, önergeye teknik ayrıntılarla cevap vermek yerine 6698 sayılı Kanun'dan kopyalanmış genel hükümlerle yetiniyor. Biz, sızıntının nasıl engellenmediğini, hangi sistemlerin kullanıldığını, hangi tarihlerde hangi incelemelerin yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Vatandaşlarımız, '108 milyon kişinin verisi satılık' denince sarsılıyor ve devletten net bir açıklama bekliyor."

TBMM içi ve dışındaki tüm denetim mekanizmalarının seferber edilmesi gerektiğini belirten Pala, "Milyonlarca insanın adı, telefon numarası, adresi, hatta tıbbi geçmişi yasa dışı pazarlarda dolaşıyorsa, bu duruma sessiz kalmak, suistimalcileri cesaretlendirir. Kadınların, çocukların, hassas kesimlerin veri sızıntısı nedeniyle siber zorbalık veya ısrarlı takibe maruz kaldığına dair örnekler her geçen gün artıyor. Bu, basitçe bakanlığın 'idari ve teknik önlemler alıyoruz' diyerek geçiştiremeyeceği kadar ciddi bir durum" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Kayıhan Pala'nın önergesinde, bakanlığın veri gizliliği politikası, verilerin hangi yasal dayanakla toplandığı, hangi algoritmalarla şifrelendiği, kimlerin erişim haklarına sahip olduğu, sızıntıların nasıl gerçekleştiği, sızan verilerin hangi kategorilerde olduğu, veri ihlallerinden sonra hangi hukuki süreçlerin başlatıldığı gibi konulara ilişkin sorular yer alıyordu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Kayıhan Pala, Teknoloji, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Pala: Veri İhlali Korkutucu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:28:19. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Pala: Veri İhlali Korkutucu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.