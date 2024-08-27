CHP'li Şahbaz, topuk kanı uygulamasına karşı suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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CHP'li Şahbaz, topuk kanı uygulamasına karşı suç duyurusunda bulundu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, topuk kanı uygulamasına ilişkin verilen karar nedeniyle Kars Aile Mahkemesi hakimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahbaz, kararı tehlikeli ve çocukların menfaatlerini gözetmeyen bir karar olarak nitelendirdi.

27.08.2024 16:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, topuk kanı uygulamasına ilişkin verdiği karar nedeniyle Kars Aile Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu. Kararı son derece tehlikeli bulduklarını belirten Aksaz Şahbaz, "Çocukların menfaatlerini gözetmeyen bir karardır. Bu kararlar, iktidar tarafından önü açılan alternatif tıp denilen bir takım orta çağ uygulamalarıdır" dedi.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, metabolik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi amacıyla bebeklerden alınan topuk kanı uygulamasına ilişkin kararı nedeniyle Kars Aile Mahkemesi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Şahbaz, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kars Aile Mahkemesi Hakimliği tarafından 20 Ağustos'ta bir karar verildi. Bu karar, metabolik hastalıkların erken tanısı için bebeklerden alınan topuk kanına karşı bir karar. Ülkemizde 80-90'lı yıllardan beri uygulanan bir uygulama var. Bu da çocukların hayatını ömür boyu etkileyecek ve geri dönüşümü imkansız olan bir takım metabolik hastalıkların erken tanısına dair topuk kanından numune alınarak uygulanıyor. Bu hastalıklar; fenilketonüri, kistik fibrozis, biotinidaz eksikliği, konjenital hipertiroidi, konjenital adrenal hiperplazi ve SMA hastalığı gibi hastalıklar. Bu hastalıkların erken tanısı için yeni doğan bebeğin topuğundan alınıyor. Buna uygun olarak da gerekli tedavi ile çocuklar hayatını sağlıklı şekilde sürdürebiliyor. Aksi takdirde hayatını kaybedeceği, ömrünü kısaltan ve geri dönüşü olmayan çok büyük hasarlar oluşuyor. Kars Aile Mahkemesi Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamasına karşı bir takım alternatif tıp uzmanı olarak ismi geçen kişilerin iddialarını esas alarak bilim dışı, gerçek dışı ve hukuka aykırı bir karar vermiştir. Bu Anayasa Mahkemesi'nin de bugüne kadar verdiği kararlara aykırıdır. Çocukların menfaatlerini gözetmeyen bir karardır. Bu kararlar, iktidar tarafından önü açılan alternatif tıp denilen bir takım orta çağ uygulamalarıdır. Bu politikalar sonucunda böyle bir karar verilmiştir. Fakat bu tüm çocukların sağlığını tehlikeye atacak bir karardır. Bu nedenle bugün suç duyurusunda bulunduk. Bilimsel veriler, uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkar. Alternatif tıp diye bir şey yoktur aslında, tıp vardır. Bizim sağlıklı bir şekilde yaşatan da tıbbi uygulamalardır. O yüzden bu taramalar son derece önemlidir. Bu kararı son derece tehlikeli buluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Şahbaz, topuk kanı uygulamasına karşı suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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