CHP\'li Salıcı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde büyüme çağrısı yaptı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Bugün, partimizin doğum gününü kutlamanın ötesine geçip, Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmenin zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partili olmak; yolsuzluklarla, kişisel hırslarla, haramla anılmayı elinin tersiyle itmektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyeti demokrasiyle, demokrasiyi sosyal adaletle güçlendirmek için vardı, vardır, var olacaktır. Bugün, partimizin doğum gününü kutlamanın ötesine geçip, Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmenin zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partili olmak yolsuzluklarla, kişisel hırslarla, haramla anılmayı elinin tersiyle itmektir.

Cumhuriyet Halk Partili olmak ceketinin cebinde şişkin cüzdanlar taşımak değildir. Göğüs kafesinin altında kocaman yürek taşımaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak sadece halkın refahını ve adil bölüşümü savunmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmak yaşadığımız çağı değiştirme cesaretini taşımaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak devletin bağımsızlığını korumaktır. Yüzyıllarca süren toprak kaybını durduran, vatanı kurtaran, emperyalizmi püskürten, çöken bir imparatorluğun ardından bağımsız bir ulus devlet kuran siyasi iradenin ta kendisi olmaktır.

Cumhuriyet Halk Partili olmak aklın ve bilimin yolunda ilerlemektir. İnançlara saygılı laikliği tüm yurttaşlarımızın özgürlüğünün teminatı kılmaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak kökeni, dili, dini, mezhebi, yaşam tarzı ve siyasi görüşü ne olursa olsun, her bir yurttaşımızın daha az yurttaş olmadığı bir düzeni kurmaktır.

"103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ OMUZLARIMIZDAKİ SORUMLULUĞUN BİLİNCİYLE KARŞILIYORUM"

Kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partisi, üye-örgüt-program partisidir. Hiçbir makam üyeden, örgütten üstün değildir. Köklerimiz, Anadolu'nun bağımsızlık iradesinde, Müdafaa-i Hukuk'un örgütlü mücadelesinde egemenliği halka veren Cumhuriyet devrimindedir. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünü, tarihimizin gururu ve omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinciyle karşılıyorum.

Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü, aramızdan ayrılan genel başkanlarımızı ve bu mücadeleye ömür veren, bugün hayatta olmayan bütün yol arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu büyük mirası yarına taşıyan örgütümüzün her bir üyesini yürekten selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."