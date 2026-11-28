(MERSİN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Dün birlikte yürüdüğümüz arkadaşımız bugün bizim düşmanımız olamaz. Bu ülkede sistemi değiştirmek, demokratik bir düzen kurmak istiyorsak dün birlikte yol yürüdüğümüz, aynı masa etrafında oturduğumuz, birlikte değerlendirmeler yaptığımız arkadaşlarımızı düşman olarak göremeyiz. Biz bu ülkenin değişmesini isteyen herkesle yan yana yürümek istiyoruz" dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Mersin programı kapsamında ilçe örgütlerini ziyaret ederek partililerle buluştu. Saraç, sırasıyla Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçe başkanlıklarında gerçekleştirilen toplantılarda partililerin değerlendirmelerini dinledi, ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ziyaretlere CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de katılırken, toplantılara Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Yenişehir İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut ve Mezitli İlçe Başkanı Gökhan Gök ev sahipliği yaptı.

"BU ÜLKEYİ BİZİM YÖNETMEMİZ LAZIM"

CHP'nin tarihsel sorumluluğuna ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine dikkati çeken Saraç, şunları söyledi:

"Bu ülkenin kurucu partisi, Cumhuriyet'i kuran ve Türkiye siyasetinde belirleyici rol üstlenen parti olarak o geleneği devam ettiriyoruz. O geleneği büyütmemiz gerekiyor. Bu geleneği büyütmek, Cumhuriyet'in değerleriyle yeniden buluşmak ve Cumhuriyet'in değerlerini yükseltmek son derece önemli. Türkiye, bugün yaşadığı koşulları hak eden bir ülke değil. Türkiye zengin bir ülke, bölgenin en önemli ülkesi. Bizim bu ülkeyi yeniden doğru ellere, yani sosyal demokratlara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve demokratlara teslim etmemiz gerekiyor. Bu ülkeyi bizim yönetmemiz lazım.

Biz bu ülkeyi yönetseydik emekliler 23 bin lira maaş almazdı. Açlık sınırının 38 bin lira olduğu bir ülkede emeklinin 23 bin lira maaş alması gerçekten Türkiye açısından büyük bir ayıptır. Türkiye'de yoksulluk sınırı bugün 123 bin liraya ulaşmış durumda. Bundan yalnızca iki yıl önce 120 bin lira maaş alan insanların sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı. Türkiye'deki yoksullaşmanın ve ekonomik krizin geldiği noktayı buradan görebiliriz."

"Ev genci" kavramına değinen Saraç, üniversite eğitimini tamamlamış, meslek sahibi olmuş gençlerin işsizlik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle evlerine mahküm edildiğini söyledi. Türkiye'de çalışmanın artık yoksulluktan kurtulmak için yeterli olmadığını belirten Saraç, çalışan yoksulluğunun da giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Çocuk yoksulluğunun yarattığı sonuçlara da dikkati çeken Saraç, çocukların yeterli ve dengeli beslenemediğini, protein eksikliğinin fiziksel gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Öyle bir noktaya geldik ki çocuklar yeterince beslenemiyor. Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocukların fiziksel gelişimleri de olumsuz etkileniyor" dedi.

"İKTİDARSAN İKTİDAR GİBİ DAVRAN"

Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Saraç, iktidara şu çağrıda bulundu:

"Devletsen devlet gibi davran, iktidarsan iktidar gibi davran. Bu soyguna katılan bütün bürokratları ve siyasileri ortaya çıkar. Hazırlanan listeyi açıkla, dedik. Aradan 70 gün geçti, liste açıklanmadı. Liste açıklandığı andan itibaren Erdoğan gider. Çünkü bugün hükümette görev alan bakanların ve milletvekillerinin bu işin dışında olmadığını hepimiz biliyoruz."

Soma işçilerinin aylardır yaşadığı sorunların devam ettiğini belirten Saraç, işçilerin öncelikli taleplerinin maaşlarının düzenli ödenmesi ve toplu sözleşmeden doğan haklarının verilmesi olduğunu aktardı. İşçilerin taleplerini, "Son bir yıldır maaşımı düzenli alamıyorum. Maaşımı düzenli istiyorum. Son bir yıldır toplu sözleşmeden kaynaklanan haklarımı alamıyorum. Bunları istiyorum" sözleriyle dile getirdiğini belirten Saraç, emekçilerin yaşadığı sorunların Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu vurguladı.

"İKTİDAR OLMAK İÇİN GENİŞ TOPLUMSAL KESİMLERİN DESTEĞİNİ ALMAK ZORUNDASINIZ"

İktidar değişikliği için geniş toplumsal kesimleri bir araya getirecek yeni ittifakların kurulmasının zorunlu olduğunu belirten Saraç, CHP'nin kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu süreçte dikkatli bir dil kullandığını belirten Saraç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün birlikte yürüdüğümüz arkadaşımız bugün bizim düşmanımız olamaz. Bu ülkede sistemi değiştirmek, demokratik bir düzen kurmak istiyorsak dün birlikte yol yürüdüğümüz, aynı masa etrafında oturduğumuz, birlikte değerlendirmeler yaptığımız arkadaşlarımızı düşman olarak göremeyiz. Biz bu ülkenin değişmesini isteyen herkesle yan yana yürümek istiyoruz. Türkiye'deki hükümet sistemi, rejimin yapısı ve seçim sistemi bunu kaçınılmaz hale getiriyor. Bu ülkede yüzde 50 artı 1 oy almadan Cumhurbaşkanı seçilemiyorsunuz. İktidar olmak için geniş toplumsal kesimlerin desteğini almak zorundasınız."