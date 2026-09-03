CHP\'li Sarı, Üsküdar\'da başkan vekili seçimi öncesi Çetinkaya ve meclis üyeleriyle buluştu

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ile Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sibel Tan Çetinkaya ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar İlçe Başkanımız Zerrin Civandağ, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sibel Tan Çetinkaya ve meclis üyelerimizle, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek belediye başkan vekili seçimi öncesinde bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.