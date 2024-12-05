CHP'li Sarıbal: Meraların Islahı Şart

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, meraların ıslah edilmesi ve meraya dayalı bir hayvancılık modelinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin hayvancılık ve tarım politikalarını eleştirdi.

Süt üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Sarıbal, "Meraları hızlıca ıslah etmek lazım. Meraya dayalı bir hayvancılık modelini geliştirmemiz lazım. Kırmızı ette koyun etini arttırmamız lazım. Meralarımıza göre ırk ve hayvan çeşidi seçmemiz lazım. Ahıra hayvanı bağlayıp fabrikadan yem alarak hayvancılık politikalarını, hayvancılığı sürdüremeyiz." dedi.

Süt alım fiyatının arttırılması, yem fiyatlarına da destekleme yapılması gerektiğini dile getiren Sarıbal, "Halktan yana, çiftçiden yana, tüketiciden yana bir politikayı ortaya koymak gerekir. Bu ülkenin kaynakları da var, imkanları da var. Bütün mesele siyasi iradedir." diye konuştu.