CHP'li Serkan Sarı'dan İmamoğlu ve Gençlerin Tahliyesi İçin Çağrı

(İSTANBUL) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Hukuksuz kararlarla ülkemize yaşattığınız bu kara tabloya acilen son verilmelidir. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hukuksuzca tutulan tüm siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bugün sadece 102 gencimiz özgürlüğüne kavuştu. Diğerleri neden hala içeride? Bilen yok, gören yok, duyan yok" dedi.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu, belediye başkanları ile öğrencileri ziyaret eden CHP Milletvekili Serkan Sarı, tahliye edilen gençlerin sevinçlerine de ortak oldu.

Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Serkan Sarı, sabah saatlerinde cezaevine geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu, ilçe belediye başkanlarımızı, Zafer Partisi Genel Başkanını, Can Atalay'ı ve birçok bürokratımızı ziyarette bulunduk. Gençlerle bir araya geldik, yaşadıkları sıkıntıları ve bulundukları durumu konuştuk. Biraz önce aldığımız habere göre, yüzün üzerinde gencimizin tutukluluğuna son verildi ve tahliyeler başladı."

Sarı, "Hukuksuz kararlarla ülkemize yaşattığınız bu kara tabloya acilen son verilmelidir. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hukuksuzca tutulan tüm siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bugün sadece 102 gencimiz özgürlüğüne kavuştu. Diğerleri neden hala içeride? Bilen yok, gören yok, duyan yok." şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinin cezaevinde tutulmasının toplumsal vicdanı yaraladığını belirten Sarı, Adalet Bakanı'na şöyle seslendi:

"Gençlerimizin bir saat bile fazla içeride kalmasına göz yumamayız. Pırıl pırıl nesillerimizi bu dört duvar arasına neden attınız? Bunun hesabını vermek zorundasınız."

Cezaevi önünde minibüslerle tahliyelerin devam ettiğini belirten Sarı, mücadelelerinin süreceğini ifade etti:

"Biraz önce 6 genç daha tahliye edildi, kucaklaştık. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Esas olarak, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarımızın savunulmasını bekliyoruz. Bu hukuksuzluklara karşı mücadelemiz sürecek. Bu mücadelede haklı olan bizler kazanacağız. Adaleti, hukuku ve huzuru bu ülkeye birlikte getireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek çıktığımız bu yolda, her şeyin çok güzel olacağı günlere hep birlikte ulaşacağız."