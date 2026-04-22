CHP'li Tan: İktidar Milletin Karşısına Çıkmaktan Kaçıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Namık Tan, ekonomik kriz ve dış politika üzerinden iktidarı eleştirerek ara seçim konusunu gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, iktidarın ara seçime karşı tutumunu eleştirerek ekonomik tablo, kurumsal yapı ve dış politika üzerinden açıklamalarda bulundu. Tan, mevcut şartlarda iktidarın milletin karşısına çıkmaktan kaçındığını savundu.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın ara seçime neden karşı çıktığını doğrusu anlıyoruz. Milletin karşısına çıkmak kolay değil. Hele ki ortada böyle bir bilanço varken…Ekonomik çöküntü milleti tüketiyor. Hayat pahalılığı vatandaşın sırtında, geçim sıkıntısı her evde. Kurumsal aşınma saklanamıyor. Çocuklarını koruyamayan, kamu otoritesini şaibeden kurtaramayan, adalet duygusunu tahkim edemeyen bir yönetimin güven tazelemesi elbette mümkün değil. Dış politikada sağlamlık değil, kırılganlık üretiyorlar."

Dış gerilimleri iç siyasette kullanan, kısa vadeli rahatlama arayan zavallı bir anlayışı can simidi olarak görüyorlar. Savaşın bedelini millete yıkmak istiyorlar. Bölgesel gerilimleri, ekonomik ve siyasi başarısızlıkların üzerini örtmek için kullanmak niyetindeler. Korku siyasetine sarılmak zorundalar. "Sırada Türkiye var" türünden güvenlikçi söylemlere sığınarak, toplumu kendi etraflarında hizalamayı umuyorlar.

Seçimi finanse etmek için gereken dış kaynak hesapları tutacak gibi değil. Körfez'den sermaye akışına dair beklentiler eski kadar güçlü olamıyor. Meşruiyet için bel bağladıkları siyasi desteğin akıbeti de belirsiz. Zira, Trump'ın kendisi bu sonbaharda büyük bir sınav verecek. Velhasıl, aslen milletten korkuyorlar. Ancak korkunun ecele faydası yok! Sanırım bunu bilmiyorlar..."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Namık Tan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 00:38:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.