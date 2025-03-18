CHP'li Tanal'dan İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Hakkında Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını, "35 yıl sonra verilen bir diploma iptali kararı, sadece bir şahsın değil, tüm yurttaşların hukuki güvencesine yönelik büyük bir tehdittir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluk, yarın herkes için bir emsal haline gelebilir" sözleriyle değerlendirdi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin temel taşıdır. İnsanların geçmişte kazanılmış haklarının keyfi ve siyasi saiklerle ortadan kaldırılması, devletin güvenilirliğini yok eder, hukuku araçsallaştırır. 35 yıl sonra verilen bir diploma iptali kararı, sadece bir şahsın değil, tüm yurttaşların hukuki güvencesine yönelik büyük bir tehdittir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluk, yarın herkes için bir emsal haline gelebilir. Hukukun, kişisel hesaplara ve siyasi çıkar hesaplarına kurban edildiği bir ülkede adalet olmaz, düzen olmaz, güven olmaz. Ama unutulmasın Türkiye bir'den çok büyüktür."