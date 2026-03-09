İbb Davası Başlıyor... Mahmut Tanal: "Bunun Adına Biz Yargılama Diyemeyiz Bu Siyasi Operasyonun Parçasıdır"

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının duruşması öncesinde, "Dünyada buna benzer tüm davalar açık yargılanır, televizyonlarda yayınlanır ama maalesef bırakın burada televizyonlarda yayınlamayı, 20-30 yıllık gazeteciler içeri alınmıyor. Bunun adına biz yargılama diyemeyiz bu bir siyasi operasyonun bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Tanal, bazı gazetecilerin duruşma salonuna alınmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada cumhurbaşkanlığı tarafından basın kartı onaylanmamış olan yıllarca 20-30 senelik gazeteciler içeri alınmıyor. Bu duruşmaların aleniyet ilkesini ihlal ediliyor. Aleniyet ilkesini ihlal edildiği her yargılama aleni bir yargılama değil. Netice itibarıyla burada kapalı kapılar arkasında yargılamanın yapılması demek demek ki bu yargılamadan kendilerine güvenemiyorlar, inanamıyorlar. Kendisine güvenen bir yargı kendisine güvenen bir iktidar, bu yargılamanın açık ve aleni olması lazım. Kapalı kapılar arkasından yapılan, gizli yapılan her türlü yargılama adaletsizdir, hukuka aykırıdır. Demek ki hesaplarını veremeyecekleri, kendilerine güvenmeyecekleri siyasi bir yargılama da vardır. Bu yargılama hukuki değil, bu yargılama başından sonuna itibaren soruşturmadan kovuşturmaya varıncaya kadar, gözaltılardan iddianame düzenleninceye kadar her tarafında siyaset ili ilim kokuyor ve paçalarına kadar bu yargılamada siyaset olmuş durumda. Hatta benim elimde burada yargıçların listesi var, yargıçların listesi bile değiştirildi. Yani eğer bir yargıç listesi değiştiriliyorsa bu aynı zamanda doğal yargıçlık ilkesine de aykırıdır."

"Adil yargılama ilkesi ihlal ediliyor"

Doğal yargıçlık ilkesi de ihlal edilmektedir. Kişiye özgü yargılama olmaz. Burada daha önceden belirlenmiş olan hakimlerin duruşmalara girmesi lazım. Anayasanın 37. maddesi diyor ki, 'Doğal yargıçlık kelesi esastır. Yargılama olaydan önce kurulmuş olan mahkeme ve hakimler tarafından yargılama görülür' ama bu olaya özgü, eyleme özgü özel mahkemeler kuruluyor. Özel hakimler atanıyor. Doğal yargıçlık ilkesine aykırı, aleni ilkesi ihlal ediliyor. Adil yargılama ilkesi ihlal ediliyor. Burada sıkı yönetimin daha ötesini andıran yargılama var. Bunun adı yargılama değil tamamen siyasi bir yargılamadır. Yargılama eğer gerçekten kendilerine güveniyor ve inanıyorsa açık olmalı, şeffaf olmalı. Hatta dünyada buna benzer tüm davalar açık yargılanır televizyonlarda yayınlanır ama maalesef bırakın burada televizyonlarda yayınlamayı, 20-30 yıllık gazeteciler içeri alınmıyor. Bunun adına biz yargılama diyemeyiz bu bir siyasi operasyonun bir parçasıdır."