CHP'li Tanal, Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Anarak Liyakatsizliği Eleştirdi

Haber: Fatih Özkılınç/ Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından, "Tabii burada kısmen bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Ona baktığımız zaman, liyakatsizlik, işini ehline vermemek, çalışkan olan Ferdi Başkanımızın hayatına mal oldu" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde ANKA Haber Ajansı'na konuşarak, şunları söyledi:

"Manisa Belediye Başkanı bir halk insanı, çalışkan, genç, inançlı, namuslu, düzgün bir insandı, parti ayrımı yapmazdı, partiler üstü olan bir arkadaşımızdı. Tabii burada kısmen bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Ona baktığımız zaman, liyakatsizliğin, işi ehline vermemenin, çalışkan olan Ferdi Başkanımızın hayatına mal oldu. Burada kimin kusuru varsa etkin bir şekilde savcılar soruşturuyor.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kader diyoruz ama büyük bir kayıp. Manisa için hayallerini gerçekleştiremeden rahmetli oldu. Çok hayali vardı. Ülkemizin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum tüm ülkemize. Büyük bir acı.

Bu, ne kadar sevildiğini, onun bir partinin belediye başkanı değil, tüm Manisa tarafından sevildiğini, partiler üstü bir insan olduğunu, çalışkan olduğunu, özverili olduğunu, hümanist olduğunu, iyilik sever bir insan olduğunu, adaletli olduğunu gösteriyor. Burada yaşlılar, engelliler var. Sevgi olmasa gelinir mi? Allah herkesi iyilik sahibi yapsın, iyi insanlarla yan yana gelmeyi nasip etsin."