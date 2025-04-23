CHP'li Tanrıkulu: Çocuklar için mücadele edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Tanrıkulu: Çocuklar için mücadele edeceğiz

Geniş Video İzle

Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan’da çocukların sorunlarına dikkat çekerek refah ve mutluluk istedi.

23.04.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların sorunlarına dikkat çekerek "Bizlere düşen görev, çocuklarımız için refah içinde, mutlu, eğitim olanaklarına sahip, barınma olanaklarına sahip bir Türkiye yaratmak. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların sorunlarına değindi. Türkiye'de çocukların mutlu olmadığını ve refah içinde yaşayamadığını vurgulayan Tanrıkulu, yoksunluk, ekonomik sorunlar, çocuk işçi ölümleri ve istismar gibi çeşitli konulara değindi.

"Her 10 haneden birindeki çocuklar taze meyve ve sebze yiyemiyor"

Tanrıkulu, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Peki, çocuklar mutlu mu, huzurlu mu, refah içinde mi? Hayır, değiller. İstismara uğruyorlar, eğitim imkanlarından yoksunlar, ölüyorlar, işçi olarak çalıştırılıyorlar ve daha birçok olay. Mesela geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 134 bin çocuk suça sürüklendi ve yargılandı. Bunlardan 41 bin civarındaki çocuk mahkum oldu. Yine yaklaşık 42 bin çocukla ilgili olarak hükmün açıklanmasının ertelemesi karar verildi. Çocuklar yargılanıyorlar, suça sürükleniyorlar.

Çocuklar açlar, evlerine meyve girmiyor. Her 10 haneden birindeki çocuklar maalesef taze meyve ve sebze yiyemiyorlar. Her 5 aileden biri çocuklarını tatile götüremiyor. ve çocuklarına yeni giysi alamayan aile sayısı, yine her 5 aileden biri çocuklarına yeni giysi alamıyor ve ayakkabı alamıyor. Türk Tabipler Birliği'nin hazırladığı rakamlar var. Tümü raporumuzda yer almış.

"Geçen yıl iş cinayetlerinde 71 çocuk yaşamını yitirdi"

İşçi çocuklar var. Sadece geçen yıl bakın iş cinayetlerinde 71 çocuk yaşamını yitirdi. 71 çocuk! Değişik nedenlerle erkeklerin şiddetine uğrayan ve yaşamını yitiren çocuklar var. Bu yılın ilk 3 ayında 23 çocuk erkek şiddetiyle yaşamını yitirdi. FİSA Çocuk Hakları Merkezinin çalışmalarına göre de, 2024 yılında 717 çocuk yine çeşitli nedenlerle yaşam hakkından yoksun kaldı ve öldürüldü.

Böyle bir tablo var maalesef. Bizlere düşen görev çocuklarımız için refah içinde, mutlu, eğitim olanaklarına sahip, barınma olanaklarına sahip bir Türkiye yaratmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Bütün çocukların bayramını kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, İnsan Hakları, Milletvekili, Diyarbakır, 23 Nisan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Refah, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu: Çocuklar için mücadele edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı
Iker Casillas’ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme
Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı
Papa Francis’in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi Papa Francis'in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi
Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
2.5 ay sonra geri dönmüştü Bütün ülke Mehmet Topal’ı konuşuyor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor
Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL’ye satılıyor Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor
Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
17:06 Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
17:03 Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
16:59 Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
16:36 Anadolu’nun El Hamrası’nda 797 yıldır çözülemeyen ’kalpli’ mesaj Anadolu'nun El Hamrası'nda 797 yıldır çözülemeyen 'kalpli' mesaj
16:35 Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
16:35 Babasını sadece 12 gün görebildi İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 13:53:13. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu: Çocuklar için mücadele edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.