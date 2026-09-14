CHP\'li Tekin ve muhtar Delibalta\'dan Muhtarlık Yasası çağrısı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, muhtarların yetkilerinin artırılması ve Meclis gündemindeki Muhtarlık Yasası'nın çıkarılması çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Kadir Delibalta ile bir araya geldi. Görüşmede yerel yönetimlerin sorunları, muhtarların yetkileri, Muhtarlık Yasası ve mahallelerdeki güvenlik problemleri ele alındı.

Mahalleleri en iyi tanıyan kişilerin muhtarlar olduğunu belirten Tekin, muhtarların karar mekanizmalarına doğrudan katılması gerektiğini söyledi.

Tekin, "Bir şehirde kaymakam, vali ya da emniyet müdürü değişir; ancak muhtar kalıcıdır. Mahalledeki altyapıdan imar sorunlarına, kimin ihtiyaç sahibi olduğundan güvenlik risklerine kadar her şeyi en iyi muhtar bilir. Bizim öngörümüz ve teklifimiz, muhtarların doğal belediye meclis üyesi olması yönündeydi. Muhtarların yetkilendirilmesi ve bütçelendirilmesi yerel demokrasinin güçlenmesi açısından şarttır" dedi.

Delibalta da Meclis'te bekleyen Muhtarlık Yasası'nın çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu yasa kişisel bir talep değil; devletin işleyişine, vatandaşa sunulan hizmetin kalitesine katkı sağlayacak bir ihtiyaçtır. Muhtarlık kurumsal olarak ne kadar güçlü ve işlevsel olursa, vatandaşın devlete olan güveni ve memnuniyeti de o kadar artar" ifadelerini kullandı.

Görüşmede uyuşturucuyla mücadele ve mahalle güvenliği de ele alındı. Delibalta, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele nedeniyle muhtarlık binasının hedef alındığını ve tehditlerle karşılaştığını söyledi.

Tekin ise muhtarların uyuşturucuyla mücadele ve sosyal yardımların doğru kişilere ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Sokaktaki tehlikeyi, hangi evde ne tür sorunlar yaşandığını en iyi muhtarlarımız bilir. Muhtarlarımız hem sosyal yardımların doğru adrese ulaşmasında hem de uyuşturucu gibi toplumsal tehditlerle mücadelede kilit yetkilerle donatılmalıdır" dedi.

Toplantının ardından Tekin ve Delibalta, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.