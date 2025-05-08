CHP'li Tezcan'dan İddialar: Tutuklama ve Başsavcılığın Soruşturma Yöntemleri - Son Dakika
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CHP'li Tezcan'dan İddialar: Tutuklama ve Başsavcılığın Soruşturma Yöntemleri

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ekrem İmamoğlu'na iftira attığı iddiası ile tutuklanan Mehmet İlhan Gülay hakkında iddialarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inşaat projeleriyle ilgili liste talep ettiğini açıkladı.

08.05.2025 15:07  Güncelleme: 15:56
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Mehmet İlhan Gülay'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na iftira atmadığı için tutuklandığını öne sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yıllık inşaat projesi sahiplerinin listesini istediğini açıkladı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Savcılığın sahte delil üretme çabası vicdanlara çarpıp darmadağın oluyor. Mehmet İlhan Gülay (City's Nişantaşı/Gülaylar Altın), Ekrem İmamoğlu'na iftira atmadığı için tutuklandı. Şimdi de savcılık Büyükçekmece Belediyesi'nden son on yıllık inşaat projesi sahiplerinin listesini istemiş. Belli ki oradan da iftiracı yaratma arayışı sürüyor. Yeni soruşturma yöntemi şu: iftira at, tutukla, suç yarat, delil uydur…" ifadesini kullandı.

Tezcan'ın hesabından paylaştığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep yazısına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'nden son on yıllık inşaat projelerinin sahiplerinin listesini istedi. Dün Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında belediye sınırları içerisindeki inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listelenmesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kim ve hangi firmalar olduğu, hangi projelerin iskan aldığı, hangisinin almadığı, yapılan inşaatların neler olduğu konularında ayrıntılı listesi talep edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tezcan'dan İddialar: Tutuklama ve Başsavcılığın Soruşturma Yöntemleri - Son Dakika

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