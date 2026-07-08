CHP'li Tümamiral'den TSK İddialarına Çağrı

(ANKARA) - CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, TSK'da yaşanan bazı olaylara ilişkin dile getirdiği iddialar nedeniyle TSK'dan ihraç edildiği öne sürülen doktor Efran Tumaris Usul'ün açıklamalarının vakit kaybetmeden, kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini belirterek, "Doğruysa gerekli idari ve hukuki işlemler yapılmalı, doğru değilse de kamuoyu resmi olarak bilgilendirilmelidir. Belirsizliğin uzaması, hem personele hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal itibarına zarar vermektedir" dedi.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Kars Sarıkamış'ta görev yapan ve Türk Silahlı Kuvetleri'nde yaşanan bazı olaylara ilişkin dile getirdiği iddialar nedeniyle TSK'dan ihraç edildiği öne sürülen doktor Efran Tumaris Usul ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, doktor Usul tarafından öne sürülen iddiaların açık, şeffaf ve tarafsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta görev yaptığı belirtilen bir doktor tarafından dile getirilen iddialar kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu iddialar vakit kaybetmeden, tarafsız ve kapsamlı şekilde araştırılmalıdır. Doğruysa gerekli idari ve hukuki işlemler yapılmalı, doğru değilse de kamuoyu resmi olarak bilgilendirilmelidir. Belirsizliğin uzaması, hem personele hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal itibarına zarar vermektedir."