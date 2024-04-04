CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl göreve başladı

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HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: MEHMET ÇALPAR

Yerel seçimlerde en yakın rakibi AKP'li Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın fark atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi tepkilere yol açan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbata ve devir-teslim töreninin ardından görevine başladı. Tuzla Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim töreninde eski başkan Şadi Yazıcı'dan görevi devralan Bingöl "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde Tuzla'ya da çok güzel hizmetleri Allah'ın izniyle kazandırıyor olacağız. Çok sıkı çalışacağız, gençliğimizin enerjisi ile daha fazla çalışıp çok güzel hizmetler yapacağız, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı olarak seçilen CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bugün mazbatasını aldı. Belediye başkanlığında düzenlenen devir teslim töreni ile eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan görevi devralan Eren Ali Bingöl göreve başladı. Tuzla Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel katıldı.

"TEBRİK EDİYORUM, HALKIMIZIN TAKDİRİ DE HER ZAMAN HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bizi 2009 yılı itibariyle belediye başkanlığına oturtan halkımız 2014-2019 ve 2024'e kadar bize gönül verdi. Biz de halkımıza hizmet etmeye çalıştık, gayret ettik, çabaladık. Vatandaşlarımızın, gönlümüzde yeri oldu. Tuzla'da 15 yıl geçirdik 2024'te sandığa gittik ve halkımız Eren Ali başkanımızı başkan olarak seçtiler. Tebrik ediyorum, halkımızın takdiri de her zaman her şeyin üstündedir" dedi.

"ÇOK SIKI ÇALIŞACAĞIZ, GENÇLİĞİMİZİN ENERJİSİ İLE DAHA FAZLA ÇALIŞIP ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ"

Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise şunları söyledi:

"Biz de başkanımıza 15 senedir Tuzla'ya verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde Tuzla'ya da çok güzel hizmetleri Allah'ın izniyle kazandırıyor olacağız. Çok sıkı çalışacağız, gençliğimizin enerjisi ile daha fazla çalışıp çok güzel hizmetler yapacağız, çok teşekkür ediyoruz"

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Hizmet Binası'nın bahçesinde bu sabah yaptığı konuşmada, Tuzla'da seçimi farkla kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl'e mazbatasının verilmemesini sert sözlerle eleştirmişti. İmamoğlu, "Eren Ali Bingöl'e niçin ver-mi-yor-su-nuz. Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? Yüzde 11 farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun?" diye sormuştu.