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CHP'li Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jetin pistten çıkmasını eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jetin pistten çıkmasını eleştirdi

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir jetin Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasını eleştirdi. Karasu, uçağın sahibi ve kullanımıyla ilgili sorular sordu ve denetlenip denetlenmediğini sorguladı.

CHP\'li Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan özel jetin pistten çıkmasını eleştirdi
30.12.2023 - 16:46,
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CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir jetin Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasını değerlendirdi. Karasu, "Bu uçak, sabık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun seçim zamanı halkın parası ve vergisiyle seçim propagandası yaptığı uçak mı? Bu uçağı kimsenin denetleyemediği doğru mu? Bu uçağa, hangi kamu görevlileri bugüne kadar kaç kez bindi? Parasını kim ödedi? Yoksa Kalyon Holding, rant için hep ücretsiz mi tahsis etti?" açıklamasını yaptı.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi.

Kazayı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun açıklaması şöyle:

"Uçak pistten çıktı, pislikler ortaya döküldü! Çok soru var ama ben bazılarını sıralayayım, bakalım reklam yıldızı olma yolunda ilerleyen Abdulkadir Uraloğlu ses verecek mi?

Bu uçak, sabık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun seçim zamanı halkın parası ve vergisiyle seçim propagandası yaptığı uçak mı? ya da adı yolsuzluklar ile anılan eski danışmanınız Murat Gül'ün kişisel işleri için kullandığı uçak mı?

Bu uçağı kimsenin denetleyemediği doğru mu? Bu uçağa, hangi kamu görevlileri bugüne kadar kaç kez bindi? Parasını kim ödedi? Yoksa Kalyon Holding, rant için hep ücretsiz mi tahsis etti? Bu uçağın son 1 yıllık yolcu listesinde kimler var? Peki uçağın son yolcusunun kamudan ihale yağan yandaş anketçi Genar Araştırma'nın Başkanı İhsan Aktaş olması tesadüf mü? Uçak, THK'den yok pahasına iç edilen Kalyon'un uçağı mı? Cevap ver Uraloğlu."

Kaynak: ANKA
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