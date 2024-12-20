CHP'li Uzun, Bozburun Marina'nın İhalesiz Devrine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Uzun, Bozburun Marina'nın İhalesiz Devrine Tepki Gösterdi

CHP\'li Uzun, Bozburun Marina\'nın İhalesiz Devrine Tepki Gösterdi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris Bozburun Marina'nın 13 günlük bir şirkete devriyle ilgili Çevre Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi verdi. Uzun, devrin şeffaf bir ihale ile yapılması gerektiğini vurgulayarak, MUÇEV'in Muğla kıyılarını talan ettiğini ifade etti.

20.12.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris Bozburun Marina'nın 13 günlük şirkete devriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Uzun, "AKP yıllardır gözünü Muğla'ya dikmiş durumda. Yerel yönetimleri kazanamayan iktidar partisi kendince bulduğu yöntemlerle belediyeleri by-pass etmeye çalışıyor" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Marmaris'te bulunan Bozburun Marina'nın ihale yapılmaksızın 13 günlük şirkete 30 yıllığına devredilmesini Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, önergesinde şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Vatandaşlarımızın hakkı olan denizlere erişimlerini sağlayarak devlet olarak görevimizi yapacağız' açıklaması yapmış ve 'Denizler Halkındır' projesini başlatmıştı.  Başlatılan kampanya sonucunda ise Muğla kıyılarının yönetimi, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV'e devredildi. Ancak aradan geçen süreçte MUÇEV attığı adımlarla halkımızı kıyılardan ve denizden kopararak eleştirilerin odağı haline geldi. Bu adımların biri de 1 Ağustos 2024'te kurulmuş olan Asia Marina Turizm İşletmeciliği adlı şirkete, kuruluşundan 13 gün sonra 14 Ağustos'ta Bozburun Marina ve Yat Çekek Yeri'nin 30 yıllığına devredilmesi oldu.

"MUÇEV, adeta Muğla'yı talan ediyor"

MUÇEV yapmış olduğu uygulamaları ve almış olduğu kararlarla adeta Muğla'yı talan ediyor. Yerel yönetimlerin kamu yararına koruması ve işletmesi gereken kıyıları bünyesine bağlayan şirket bu varlıkları keyfi bir şekilde istediği şirket ya da şahıslara ihaleli, ihalesiz devrediyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da diğer tüm hizmetler yerel yönetimler eli ile yapılırken kıyı işletmelerini Belediyelerin daha yetkin ve ucuza yapmasına MUÇEV eli ile engel olunuyor.

AKP yıllardır gözünü Muğla'ya dikmiş durumda. Yerel yönetimleri kazanamayan iktidar partisi kendince bulduğu yöntemlerle Belediyeleri by-pass etmeye çalışıyor. İşte MUÇEV tam da böyle bir proje. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Uçan aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü. 2019 yılında AKP Sultanbeyli Belediye Başkan aday adayı da olan Uçan, İlim Yayma Cemiyeti Sultanbeyli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bir isim."

"Bu devir işlemi bir an önce iptal edilmelidir"

Bozburun Marina'nın devir işleminin iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Uzun, "Bozburun Marina'nın ihalesiz bir şekilde yeni kurulmuş bir şirkete devredilmesi ve devri gerçekleştiren MUÇEV yöneticilerinin siyasi bağlantıları kamuoyunda büyük rahatsızlık oluşturmuş durumda. Bu devir işlemi bir an önce iptal edilmelidir. Bir devir yapılacaksa şeffaf bir ihale ile yapılmalıdır. Ama en doğru olan kıyıların işletmelerinin yerel yönetimlere bırakılmasıdır" dedi.

CHP'li Uzun'un Bakan Kurum'a yönelttiği sorular şöyle:

"Bozburun Marina'nın devri için ihale yapılmış mıdır? Yapılmışsa şartları nelerdir?

Bozburun Marina ve Yat Çekek Yeri'nin devri ihalesiz yapılmışsa nedeni nedir? Milyon dolarlık tesis, 1 milyon lira sermaye ile kurulmuş 13 günlük bir firmaya verilirken nasıl bir araştırma yapılmıştır?

Marina ilgili firmaya hangi şartlarla ve hangi bedelle devredilmiştir?

Bakanlığınız, görevi ve başlattığı kampanya gereği bu satışa dair inceleme başlatmış mıdır? Bu devir işleminin iptal edilerek rekabet koşullarını sağlayacak bir şekilde şeffaf bir ihale ile yeniden yapılması için girişimde bulunacak mısınız?

2019 yılında AKP Sultanbeyli Belediye Başkan aday adayı olan, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü ve şu an MUÇEV Yönetim Kurulu Başkanı olan Hacı Abdullah Uçan'ın adı geçen firma ve sahibi ile bir bağlantısı var mıdır? İhalesiz bu devir işleminden sonra Uçan hakkında Bakanlığınızca başlatılan bir idari soruşturma bulunmakta mıdır?

Kıyıların korunması ve işletmesinin, ranttan ve kar hırsından uzak bir şekilde halkımızın yararına daha etkin ve yetkin bir şekilde yapılabilmesi açısından yerel yönetimler eliyle yapılmasına dair bir çalışmanız var mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Uzun, Bozburun Marina'nın İhalesiz Devrine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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