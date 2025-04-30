CHP'li Vekil Akbulut'tan İller Bankası'na Kredi Talebi

(TBMM) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM KİT Komisyonu'nda İller Bankası A.Ş.'nin bilanço görüşmelerinde, Burdur Belediyesinin Senir Suyu Göl Geçiş Projesi için beklediği krediyi hatırlatarak, "Burdur Belediyesi açısından çok güçlü bir belediye. Herhangi bir kuruma bir borcu olmayan bir belediye yani kolaylıkla çekeceği kredinin taksitlerini ödeyebilecek, kuvvetli bir mali tablosu var" ifadelerini kullandı.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün İller Bankası A.Ş.'nin 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, yaptığı sunumda, kurumun çalışmaları ve mali durumuna ilişkin bilgi verdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediyesinin Senir Suyu Göl Geçiş Projesi için beklediği krediyi İller Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kuruluna hatırlatarak, "Burdur Belediyesi açısından çok güçlü bir belediye. Herhangi bir kuruma bir borcu olmayan bir belediye yani kolaylıkla çekeceği kredinin taksitlerini ödeyebilecek, kuvvetli bir mali tablosu var. O anlamda sizden bu kredi talebini Burdur Belediyesi'nin onaylanmasını rica edeceğim" dedi. Akbulut, şöyle konuştu:

"Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediye de olsa, başka bir partili belediye de olsa mali tablosu güçlü olduğu müddetçe İller Bankası'nın kredi konusunda ayrım yapmadığını biliyoruz. Burdur'da 10 tane ilçe belediyesi, 4 tane belde belediyesi var. Hangi belediyemiz sizden ne kadar başvuruda bulunmuş ve siz hangi belediyemizin kredi talebini ne oranla karşıladınız? Bizler de bu anlamda kamuoyuna İller Bankasının hiçbir ayrımcılık yapmadığıyla alakalı teşekkürümüzü de inanın yaparız."