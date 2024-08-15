CHP'li Vekil, Fındık Üreticilerinin Kokarca Böceği Zararlarını Sordu - Son Dakika
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CHP'li Vekil, Fındık Üreticilerinin Kokarca Böceği Zararlarını Sordu

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, kokarca böceği kaynaklı çürüme ve bozulmalar sebebiyle ürünü elinde kalan fındık üreticilerinin zararlarının telafi edilmesi düşünülmekte midir? Üreticilerimizin zararlarının karşılanması için bir bütçe ayrılmış mıdır diye sordu.

15.08.2024 15:32
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(ANKARA) -CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Kokarca böceği kaynaklı çürüme ve bozulmalar sebebiyle ürünü elinde kalan fındık üreticilerimizin zararlarının telafi edilmesi düşünülmekte midir? Üreticilerimizin zararlarının karşılanması için bir bütçe ayrılmış mıdır" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Torun, fındık hasadını etkileyen kokarca böceği istilasını TBMM gündemine taşıdı. Torun, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Fındık üretiminin merkezi olan Ordu'da özellikle sahil kesimlerinde etkili olan kokarca böceği istilasının sonuçları fındık hasadının başlamasıyla bir kere daha ortaya çıkmıştır. Aldığı hasadı satışa götüren fındık üreticileri üründe oluşan çürükler sebebiyle eli boş dönerken, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan tüccarların açıklanan alım fiyatının yarısına ürünleri almaya çalıştığı bildirilmiştir. Kokarca böceği istilasına karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğine dair çağrılarımıza kulak tıkanmasının sonucu fındık rekoltesinde düşüş ve yine fındık üreticisinin zarar görmesiyle sonuçlanmıştır. Fındık alım fiyatının oldukça düşük açıklanması ve ekonomik kriz ile artan girdi maliyetleriyle sarsılan üreticimizin kokarca istilasından gördüğü zararın telafi edilmesi beklenmekte, ilgili resmi kurum ve kuruluşların söz konusu gelişmelere duyarsız kalması halinde fındık üretiminin geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacağı öngörülmektedir."

Torun, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"-Tarım Orman Müdürlükleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen rekolte çalışmalarında kokarca böceği istilasının yol açacağı kayıplar hesaplanmış mıdır? Hesaplandıysa zararlı istilası sebebiyle çürüğe ayrılacağı öngörülen fındık miktarını açıklar mısınız?

-Çok sayıda fındık üreticisi ürünlerinde gerçekleşen çürüme sebebiyle fındığını satamamıştır. Zararlı istilasının yol açtığı zararlar sebebiyle satılamayan fındığın miktarını ve söz konusu bozulmuş ürünün piyasa değerini açıklar mısınız?

-Kokarca böceği istilasını fırsata çevirmeye çalışarak fındık alım fiyatının çok aşağısına alım yapmaya çalışan tüccarlara karşı herhangi bir önlem alınması düşünülmekte midir?

-Kokarca böceği kaynaklı çürüme ve bozulmalar sebebiyle ürünü elinde kalan fındık üreticilerimizin zararlarının telafi edilmesi düşünülmekte midir? Üreticilerimizin zararlarının karşılanması için bir bütçe ayrılmış mıdır?

-Yıl boyu kokarca böceği istilasına yönelik farklı kesimlerden yapılan uyarılar neden dikkate alınmamıştır? Bakanlığınızın zararlı istilasına karşı topyekün mücadeleye başlamamış olmasının sebeplerini açıklar mısınız?

-Kokarca böceği sorununun tamamen ortadan kaldırılması için herhangi bir eylem planı hayata geçirilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse hangi tarihte harekete geçilecektir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Vekil, Fındık Üreticilerinin Kokarca Böceği Zararlarını Sordu - Son Dakika

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