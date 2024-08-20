CHP'li Vekil, Mobil İnternet ve Cep Telefonu Erişimi Olmayan Köyleri Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Vekil, Mobil İnternet ve Cep Telefonu Erişimi Olmayan Köyleri Gündeme Taşıdı

CHP\'li Vekil, Mobil İnternet ve Cep Telefonu Erişimi Olmayan Köyleri Gündeme Taşıdı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan, Karlı ve Pırnar köylerinde mobil internet ve cep telefonu erişiminin olmadığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru önergesi verdi.

20.08.2024 14:07
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(ANKARA)- CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan, Karlı ve Pırnar köylerinde mobil internet ve cep telefonu erişiminin olmadığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Bir tarafta 5G'ye geçme planları yapan bakanlık var, diğer yanda telefonların çekmediği köylerimiz. Hangisine inanalım? Bu köylerimiz, CHP'li olarak biliniyor. Bir baz istasyonunun kurulmamasının gerekçesi siyasi cezalandırma mıdır" diye sordu.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan ilçesine bağlı Mercan, Karlı ve Pırnar köylerinin yaşadığı internete erişim sorununu TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Yazgan, şunları kaydetti:

"Doğdukları köylerde yaşamlarını sürdüren, üreten ve çalışan yurttaşlarımız, halihazırda başta ekonomik kriz olmak üzere çok sayıda sorunla boğuşuyor. Bu sorunların arasında, söylemekten dahi utandığımız bir de iletişim sorunu var. Dünyanın ileri teknolojileri konuştuğu dönemde biz, köylerimizde baz istasyonunun olmadığını, cep telefonlarının dahi çekmediğini söylemek zorunda kalıyoruz. Lafa gelince 'Dünya bizi kıskanıyor', gerçekliğe dönünce çekmeyen telefonlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğini açıkladı. Bir tarafta 5G'ye geçme planları yapan bakanlık var, diğer yanda telefonların çekmediği köylerimiz. Hangisine inanalım?"

Yazgan, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Mercan, Karlı ve Pırnar köylerimizin mobil internet ve cep telefonu erişim sorununun çözümü için çalışma yürütülmekte midir? Bu köylerimizi kapsayacak baz istasyonlarının kurulması çalışmalar arasında mıdır? 5G'ye geçilmenin tartışıldığı sırada bazı köylerimizde halen iletişim sorununun yaşanması normal midir? Birbirlerine yakın konumda bulunan ve aynı sorunu yaşayan bu köylerimizden bazılarının sorununun çözülmesinin, diğer köylerde ise sorununun devam etmesinin gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Vekil, Mobil İnternet ve Cep Telefonu Erişimi Olmayan Köyleri Gündeme Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Vekil, Mobil İnternet ve Cep Telefonu Erişimi Olmayan Köyleri Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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