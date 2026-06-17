CHP'li Vekilden Okul Dışlamasına Tepki

(ANKARA) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İBB davası tutuklusu Murat Kapki'nin 8 yaşındaki oğlunun okul kaydının yenilenmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kapki'nin oğlunun babasının tutuklanmasının ardından zor bir süreç yaşadığını ve desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde okuldan uzaklaştırılmak istendiğini öne sürdü. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB davası tutuklusu Murat Kapki'nin evladı Burak, henüz 8 yaşında. Babasının tutuklanmasıyla dünyası başına yıkılmış, yaşadığı ağır depresyon ve ilaç tedavisi nedeniyle obezite sınırına gelmiş bir yavrumuz. Onu iyileştirmek, topluma kazandırmak, koruyup kollamak yerine okul yönetimi ne yapıyor? 'Çocuklar ondan korkuyor, zorlanıyor' bahanesiyle kaydını yenilemiyor! Yani en çok şefkate, eğitime ve desteğe ihtiyacı olduğu dönemde okuldan uzaklaştırıyor. Peki gerçek ne? Paylaştığım fotoğrafta bizzat 2-A sınıfı velilerinin okul yönetimine gönderdiği destek maili duruyor! Veliler "Çocuklarımız Burak'ı seviyor, aralarında hiçbir sorun yok, biz veliler olarak Burak'ın yanındayız ve gitmesini istemiyoruz" diyor, imza topluyor. Arkadaşları her gün evini arıyor. Sınıf öğretmeni Burak'ın testlerde en fazla 1-2 yanlış yaptığını, durumunun çok iyiye gittiğini raporluyor."

Uzmanlar 'iyi gidiyor' diyor, veliler 'biz arkasındayız' diyor, arkadaşları 'Burak'ı istiyoruz' diyor. Ama köklü olduğunu iddia eden bir eğitim kurumu, sırf çocuk 'biraz zor bir süreçten geçiyor' diye onu sistemin dışına itiyor! Siz sadece pürüzsüz, dertsiz hayatları olan çocuklara mı eğitim vereceksiniz? Ağır ilaçlar kullanan, hayata tutunmaya çalışan 8 yaşındaki bir yavruyu bu şekilde yaralamaya ne hakkınız var? 8 yaşındaki bir çocuğun travması sizin marka değerinizden daha mı değersiz? Bu yapılan, açıkça pedagog onaylı bir dışlama ve kötü muameledir. Bu vicdansızlığa, bu ayrımcılığa sessiz kalmayacağız!"