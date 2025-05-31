CHP\'li Yalçın Görgöz: Halk, Sel Olmuş Akıyor

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(DÜZCE) - CHP PM Üyesi Yalçın Görgöz, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlara ilişkin olarak, "Halk, sel olmuş akıyor. CHP Genel Başkanının arkasından, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasından sel olmuş akıyor. Selin önüne set dayanmaz. Milletin iradesine ipotek koyarsanız, sonunda halkla karşı karşıya gelirsiniz" dedi.

CHP PM Üyesi Yalçın Görgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Düzce Anıtpark Meydan'ında yapacağı miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yeni operasyon dalgasını değerlendirdi. Görgöz, şunları kaydetti:

"Bugün burada Düzce'de de aynı öncekilerde olduğu gibi Samsun'da, Yozgat'ta, konya'da, Van'da diğer tüm illerimizde olduğu gibi burada da belki tarihinin en büyük mitingini göreceksiniz. Bütün halkımız bunu izleyecek. Halkımız akın akın CHP'ye geliyor. Bunu en iyi görenlerden bir tanesi de iktidar. O yüzden Düzce'de hazır tarihinin en güzel, yoğun mitingini yaşayacak. Burası laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Yani anlık alınan kararlarla bu ülkenin devlet yapısını halkımızın iradesini değiştiremezsiniz. Halk, sel olmuş akıyor. CHP Genel Başkanının arkasından, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasından sel olmuş akıyor. Selin önüne set dayanmaz. Milletin iradesine ipotek koyarsanız, sonunda halkla karşı karşıya gelirsiniz. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar asla başarılı olamayacaklar. Çünkü halk ayakta. Halk iradesine sahip çıkıyor. Halk, çocuklarının geleceği için mücadele ediyor. Onun için ben diyorum ki kısa çöp, uzun çöpten elbette hakkını alacak. ve mutlaka sabahın bir sahibi var bu ülkede bunu unutmasınlar."