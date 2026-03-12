CHP'li Yavuzyılmaz: ABD Halkbank davasını koz olarak kullandı - Son Dakika
CHP'li Yavuzyılmaz: ABD Halkbank davasını koz olarak kullandı

12.03.2026 02:08
Halkbank davasının 90 gün askıya alındığını belirten Yavuzyılmaz, AKP'nin ABD'nin politikalarına hizmet ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "ABD, 'Halkbank davası kozunu' sahaya sürdü! Bu doğrultuda AKP, Amerika'nın Ortadoğu politikasının yürütücülüğüne devam edecek" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Halkbank davasını belirli şartlarla 90 günlüğüne askıya almasına dikkat çekti. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, 'Halkbank davası kozunu' sahaya sürdü! AKP'nin, İran yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi suçlamalar karşısında; Halkbank üzerinden bir daha bu gibi işlere girmemesi kaydıyla ve Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin bırakılmasındaki gayretleri nedeniyle Amerika'da yürüyen kovuşturmanın 90 günlüğüne askıda tutularak belirli şartlarla ertelenmesinde mutabık kalındı."

Peki nedir bu şartlar? Halkbank, bir 'kara para aklamayla mücadele ve uyum uzmanı' tutacak. Bu uzman Amerika'ya yetkililerle iletişimi sağlayacak. Halkbank'ın bütün hesaplarını inceleyecek. Uzmana talep ettiği tüm bilgi, belge ve kayıtlar verilecek. Halkbank, İran Hükümeti, İranlılar veya ilgili kuruluşlarından uzak duracak. İran'dan finans işlemi talebi gelirse, Amerika'ya bildirilecek. Halkbank, Reza Zarrab'ın malvarlığı üzerindeki tüm haklarından feragat edecek.

ABD'nin bu malvarlığını dondurması veya el koyması durumunda tam işbirliği sağlayacak. Uzman 90 gün içinde raporunu hazırlayacak. Uzmanın raporu olumsuz olursa, Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama istenecek. Açıklama tatmin edici olmazsa, sil baştan. Anlaşma iptal. Dava devam! Bu doğrultuda AKP, Amerika'nın Ortadoğu politikasının yürütücülüğüne devam edecek!"

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Halkbank, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

