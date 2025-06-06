CHP'li Yavuzyılmaz: İstanbul Müftülüğü'ne Yasa Dışı Lüks Araç Tahsisi Yapıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) döneminde İstanbul Müftülüğü'ne yasa dışı biçimde lüks araç tahsis edildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz, tahsis edilen aracın güncel piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon 393 bin TL olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İBB'ye bir hortum da Diyanet'ten! 2018-2019 yıllarında, AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde; Belediyenin bütçe kaynaklarıyla, İstanbul Müftülüğüne yasa dışı süper lüks araç tahsisi yapıldığını tespit ettik. Aracın markası: Audi, modeli: A8 Long. Güncel fiyatı: 19.393.195 TL. Müftülüğün bu şatafatı, vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken kul hakkına girmektir! Ayrıca İBB, bu süper lüks aracın akaryakıt giderlerini de kasasından ödemiş durumda. Oysa 237 sayılı Taşıt Kanununa göre; Kurumların edinebilecekleri taşıtların standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik olma şartı bulunuyor."