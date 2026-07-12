CHP'li Vekil: Paris Davası Kaybedildi, 1.47 Milyar Dolar Ceza Yolda - Son Dakika
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CHP'li Vekil: Paris Davası Kaybedildi, 1.47 Milyar Dolar Ceza Yolda

12.07.2026 00:37
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CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye petrol boru hattı davasında Türkiye'nin Paris İstinaf Mahkemesi'ndeki iptal başvurusunu kaybettiğini duyurdu. 1 milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak- Türkiye ham petrol boru hattına ilişkin uluslararası tahkim kararının iptali için Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davanın kaybedildiğini belirterek, "AKP, Paris davasını kaybetti. 1 milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine hükmettiği 1 milyar 471 milyon dolarlık ceza kararının iptali için yapılan başvurunun sonuçsuz kaldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, bazı belgeler paylaşarak şunları kaydetti:

"AKP, Paris davasını kaybetti! Gizlenen dava sonucuna ulaştık. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin; AKP'nin, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle; Türkiye aleyhine hükmettiği 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık ceza kararını iptal etmek için başvurduğu Paris İstinaf Mahkemesi'ndeki davanın kaybedildiğini belgeledik. Artık 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı!"

Peki süreç nasıl gelişti? 13 Şubat 2023'de Uluslararası Tahkim Mahkemesi aldığı kararla; AKP'nin, 21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında; Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın 1.) Irak'a ait petrolü usulsüz olarak taşıdığı, 2.) Ceyhan Limanı'nda yüklemesini yaptığı, 3.) Irak devletinin satış fiyatının altında bu petrolün satılmasına neden olduğu gerekçesiyle, Türkiye'nin Irak'a net 1 Milyar 471 Milyon Dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. 277 sayfalık Nihai Tahkim Kararını ilk kez kamuoyuna belgeleriyle biz açıklamıştık.

AKP ise verdiği yanıtta; Bu cezayı içeren tahkim kararının iptali için Paris'te dava açtıklarını açıklamıştı. Yaptığımız araştırma neticesinde; AKP'nin, uluslararası tahkim kararına karşı Paris İstinaf Mahkemesinde açtığı 'Kararın İptali Davasını' kaybettiğini tespit ettik. Sonuç; 1 Milyar 471 Milyon Dolar tutarındaki ceza ödemesi için geri sayım başladı! Bu devasa ceza tutarı, mutlaka Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili AKP'li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edilmelidir!"

Kaynak: ANKA

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