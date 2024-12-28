CHP'li Yunus Emre, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde Konuştu - Son Dakika
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CHP'li Yunus Emre, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde Konuştu

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CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde, Türkiye'deki hukuksuzluklara son verme mücadelesini vurguladı ve Ahmet Özer'e selam gönderdi.

28.12.2024 19:30  Güncelleme: 09:48
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde; "Bütün bu mücadelelerin temel amacı Türkiye'deki hukuksuzluklara son vermek; Türkiye'de eşit, adil, hepimizin kendimizi evimizde hissettiğimiz bir Türkiye ortamını yaratmaktır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbete CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de katıldı.

Emre, şunları söyledi:

"Üzerimde bir selam var. Onu iletmem gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'nde Ahmet Hoca'yı ziyaret ettim. Hepinize tek tek en özel selamlarını, sevgilerini iletmemi istedi. Kendisini çok mücadeleci gördüm. Bu yaşanan büyük haksızlık karşısında boyun eğmediğini, ilk günkü heyecanla mücadelesine devam etme azminde olduğunu gördüm. Bunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok büyük hukuksuzluklarla karşı karşıyayız. Çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız ama biliyoruz ki bu sorunları aşmanın yolu mücadele etmektir. Bu mücadeleyi bugün Esenyurt'ta beraber yürütüyoruz ama hep birlikte izledik. Çok önemli bir miting bugün Ankara'da gerçekleşti. Bütün bu mücadelelerin temel amacı Türkiye'deki hukuksuzluklara son vermek; Türkiye'de eşit, adil, hepimizin kendimizi evimizde hissettiğimiz bir Türkiye ortamını yaratmaktır. Ahmet Hoca çok değerli bir bilim insanı. Benim bir meslektaşım. Kendisinin buraları da izlediğini biliyorum. Ben de buradan sizler adına -nasıl o ki o sizlere Silivri'den selam gönderdiyse- Ahmet Hoca'ya selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Esenyurt'un kendisine ihtiyacı var. Bu mücadele sonuç verecek. Kendisi dışarıya çıkacak. Makamına oturacak. Esenyurt halkını hizmete devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Yunus Emre, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde Konuştu - Son Dakika

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