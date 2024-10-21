CHP'li Zeybek, Beşiktaş'taki İmar Planı Değişikliklerini Sordu

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından askıya alınan Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi'ndeki 1071 Ada 19 Parsel için konut alanı amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliklerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bakan Murat Kurum'a İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan İstanbul'un Beşiktaş İlçesine bağlı Rumelihisarı Mahallesi 1071 Ada 19 parselde konut alanı amaçlı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar planı değişikliğini ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğini sordu.

Zeybek, daha önce Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Aralık 1993 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Beşiktaş gerigörünüm ve etkilenme bölgesi uygulama imar planı'nda söz konusu parselin ilkokul alanı olarak belirlendiğini hatırlattı. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. maddesi gereği, sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılmasının ancak eşdeğer yeni alan ayrılması suretiyle yapılabileceğini belirtti.

Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şu soruları sordu:

16 Ekim 2024 tarihinde askıya çıkarılan plan teklifi, okul donatısını azaltıcı ve koruma amaçlı plan bütünlüğüne aykırı değil midir? 10 Aralık 1993 tarihli plan, ilköğretim tesisleri alanı olarak belirlenmişken, 16 Ekim 2024 tarihli imar planı değişikliği yönetmeliğe ve kamu yararına aykırı değil midir? 16 Ekim 2024 tarihinde yapılan plan değişikliği ile okul alanının hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alan ayrılmış mıdır?