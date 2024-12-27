CHP'li Zeybek: 'Halk için siyaset yapanlar kazanacak' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Zeybek: 'Halk için siyaset yapanlar kazanacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin kreş ve çocuk bakım projelerine yönelik eleştirileri yanıtlayarak, CHP'li belediyelerin uygun fiyatlarla sunmuş olduğu hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Zeybek, halkı cezalandırmaya yönelik muhalefet politikalarını eleştirdi.

27.12.2024 23:55  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi yapan halkı cezalandırmak için ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. CHP'li başkanlar projeleri için kredi bulsun, onay verme. AKP'li başkanların bıraktığı SGK borçları için hacizle tehdit et. Sandıkta alamadığın belediyeye suç uydurup kayyum ata. Şimdi de sıra garibanın, dar gelirlinin çocuğunun uygun fiyata faydalandığı çocuk bakımevlerine mi geldi" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerin kreş ve gündüz bakımevi projeleri üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Zeybek'in açıklamaları şu şekilde:

"Halka rağmen siyaset yapanlara karşı, halk için siyaset yapanlar kazanacak. 31 Marttan bu yana açılışını gerçekleştirdiğimiz 130 kreş ile birlikte gündüz bakımevi, kreş ve çocuk etkinlik merkezi gibi tesislerimizin sayısını 689'a çıkardık. Her şeye rağmen bu sayılar her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da özel bir kreşin aylık ücreti ortalama 40 bin TL. CHP'li Belediyeler ise bu hizmeti özel sektör fiyatının 10'da 1'ine sunarak sosyal hayata ve ev ekonomisine büyük katkı sunacak bir süreci yönetiyorlar. Ailelerimiz çocuklarını bizlere emanet edip, işlerine odaklanıyorlar iken; çocuklarımız da bilimin ışığında, Atatürk'ün izinde yetişiyorlar.

Kreşler gibi öğrenci yurtlarıyla da dayanışmayı büyüttük. 75 öğrenci yurduyla binlerce öğrenciye kucak açarak örgün öğretimdeki öğrencilerimizle de dayanışmayı ördük. Yurtlarımızın da sayıları hızla artmaya devam ediyor. Birilerinin canı sıkıldı diye bu hizmetleri, sayısız ailenin hayatına dokunan bu kurumları hiç kimseye yedirmeyiz! Halkla değil, halk için sizlerle inatlaşacağız. Doğru yaptığımız her şeye saldıranlara karşı, inatla doğruyu yapmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi yapan halkı cezalandırmak için ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. CHP'li başkanlar projeleri için kredi bulsun, onay verme. AKP'li başkanların bıraktığı SGK borçları için hacizle tehdit et. Pandemide dayanışma için toplanan bağış paralarına çök. Yıllarca gündemine almadığın konuları, sırf belediyeyi artık CHP yönetiyor diye gündeme getirerek milyonluk cezalar yağdır. Sandıkta alamadığın belediyeye suç uydurup kayyum ata. Şimdi de sıra garibanın, dar gelirlinin çocuğunun uygun fiyata faydalandığı çocuk bakımevlerine mi geldi?"

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Gökan Zeybek, Politika, Siyaset, Eğitim, Güncel, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Zeybek: 'Halk için siyaset yapanlar kazanacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:57:07. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Zeybek: 'Halk için siyaset yapanlar kazanacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.