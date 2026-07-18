Gökan Zeybek: "Toplumun İhtiyacı, Yasakçı Refleksler Değil; Özgürlük Alanlarını Koruyan, Sağduyuyu Esas Alan Bir Anlayıştır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökan Zeybek: "Toplumun İhtiyacı, Yasakçı Refleksler Değil; Özgürlük Alanlarını Koruyan, Sağduyuyu Esas Alan Bir Anlayıştır"

18.07.2026 17:57  Güncelleme: 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin spor kıyafeti nedeniyle görevden alınmasını eleştirerek, yasakçı reflekslerin toplumsal hayatı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın yüzücü mayosunu giymez, tenisçi eteğini giymez ve sosyal hayat derinden etkilenir. Toplumun ihtiyacı, yasakçı refleksler değil; özgürlük alanlarını koruyan, sağduyuyu esas alan bir anlayıştır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi. Zeybek şunları kaydetti:

"Bisiklet gibi son derece yaygın bir sporun cezalandırılmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Yerel yönetimlerde tüm belediye başkanlarına bisiklet yollarını planlama sınırına dahil edin diyoruz. İmar planı notlarına işlenmesi noktasında da doğrudan yönlendirmeci bir bakış açısı içindeyken ve olimpiyat yapmaya aday bir ülkeyken Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eleştirilmesi de görevden alınması da çok yanlış. Bu kadar şekilci ve tepeden inme talimatlar, sadece demokratik ve siyasi açıdan değil, günlük yaşam açısından da kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın yüzücü mayosunu giymez, tenisçi eteğini giymez ve sosyal hayat derinden etkilenir. Toplumun ihtiyacı, yasakçı refleksler değil; özgürlük alanlarını koruyan, sağduyuyu esas alan bir anlayıştır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ardahan Valiliği, Yerel Yönetim, Milletvekili, Gökan Zeybek, İstanbul, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: 'Toplumun İhtiyacı, Yasakçı Refleksler Değil; Özgürlük Alanlarını Koruyan, Sağduyuyu Esas Alan Bir Anlayıştır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
16:06
Hatay’da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur’un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 18:20:11. #7.13#
SON DAKİKA: Gökan Zeybek: "Toplumun İhtiyacı, Yasakçı Refleksler Değil; Özgürlük Alanlarını Koruyan, Sağduyuyu Esas Alan Bir Anlayıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.