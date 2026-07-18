Gökan Zeybek: "Toplumun İhtiyacı, Yasakçı Refleksler Değil; Özgürlük Alanlarını Koruyan, Sağduyuyu Esas Alan Bir Anlayıştır"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın yüzücü mayosunu giymez, tenisçi eteğini giymez ve sosyal hayat derinden etkilenir. Toplumun ihtiyacı, yasakçı refleksler değil; özgürlük alanlarını koruyan, sağduyuyu esas alan bir anlayıştır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi. Zeybek şunları kaydetti:

"Bisiklet gibi son derece yaygın bir sporun cezalandırılmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Yerel yönetimlerde tüm belediye başkanlarına bisiklet yollarını planlama sınırına dahil edin diyoruz. İmar planı notlarına işlenmesi noktasında da doğrudan yönlendirmeci bir bakış açısı içindeyken ve olimpiyat yapmaya aday bir ülkeyken Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eleştirilmesi de görevden alınması da çok yanlış. Bu kadar şekilci ve tepeden inme talimatlar, sadece demokratik ve siyasi açıdan değil, günlük yaşam açısından da kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın yüzücü mayosunu giymez, tenisçi eteğini giymez ve sosyal hayat derinden etkilenir. Toplumun ihtiyacı, yasakçı refleksler değil; özgürlük alanlarını koruyan, sağduyuyu esas alan bir anlayıştır."