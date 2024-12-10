CHP'li Zeynel Emre, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde gazeteci tutuklamalarını gündeme getirdi

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 2002 yılından 2024 yılına kadar 848 gazetecinin tutuklandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yaptığı açıklamada 2002 yılından bu yana Türkiye'de her türlü hakkın ihlal edildiğini kaydetti. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında güncel rakamlarla değerlendirmelerde bulunan Emre'nin 2002 yılından 2024 yılına kadar 848 gazetecinin tutuklandığını açıkladı. Emre, "Gazeteciler tutuklanıyor, haberler engelleniyor, gösterilere izin verilmiyor. Ülkemize düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı açısından baktığımızda, gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, aslında bu bahaneyle çok sayıda insan, gazeteci gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve cezaevlerinde kalıyor. 2002 yılından bugüne kadar 848 gazetecinin, yani gazeteci kimliğine sahip kimselerin tutuklandığını görüyoruz" ifadesini kullandı. Emre, şunları kaydetti:

"Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanma yöntemlerinden bir diğeri toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıdır. Bu bizim Anayasamızda var mı? Var. Peki, fiilen Türkiye'de böyle bir hak var mı? Maalesef yok. Sadece 2023 yılında 197 barışçıl gösteriye müdahale edilmiş, 43 etkinlik ise engellenmiştir. Bu müdahaleler sonucu, maalesef 58'i çocuk olmak üzere 3 bin 679 kişi gözaltına alınmış, bunların bir kısmı da tutuklanmıştır. Yaşam Hakkı sadece yazılı metinlerde kaldı. Çünkü biz 6 Şubat 2023 yılında, Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir depremle uyandık ve resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde yurttaşımız yaşamını kaybetti, 107 binin üzerinde vatandaşımız da yaralandı ve sakat kaldı. Halbuki Türkiye'de, bu iktidar döneminde uzunca bir süredir Özel İletişim Vergisi adı altında insanlardan vergi toplanıyordu. Bu alanda toplanan milyarlarca dolarlık paranın hiçbirini deprem hazırlığına harcamadılar. Geçtiğimiz yıl, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de maalesef 438 kadın öldürüldü. Yüzlere insan işkence gördüğü iddiasıyla başvuruyor. Bu alanda, İnsan Hakları Vakfı'na yapılan başvurular çok yüksek. Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerine, 'Ben işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldım.' diye başvuran kişi sayısı 739. Bu alandaki iddiaları da ciddiye almak lazım."

"Cezaevlerinde yer yok"

Türkiye'de sadece son 1 yılda 70 binin üzerinde insanın tutuklandığını belirten Emre, "Bu iktidar döneminde, yani bu çeyrek asırlık dönemde, onlarca yeni büyük cezaevi yapıldı. Cezaevlerinde yer yok. 2024 yılı itibariyle Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesi 299 bin. Toplam 406 cezaevi var ve 299 bin kapasite var. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'deki tutuklu hükümlü sayısı 52 bindi. Bugün itibariyle Türkiye'deki tutuklu ve hükümlü sayısı kaç, biliyor musunuz? 378 bin 676. Türkiye'de sadece son 1 yılda 70 binin üzerinde insan tutuklandı" ifadesini kullandı. Emre, şunları kaydetti:

"Kayyım uygulaması gerek Anayasa'ya gerekse uluslararası birçok sözleşmeye açık bir şekilde aykırıdır"

"Türkiye'de en son yerel seçimde partimiz, birinci parti oldu ve Türkiye genelinde 418 belediyede iktidar oldu. O günden bugüne yaklaşık bir yıl geçti, ancak iktidar bunu bir türlü sindiremedi. Ama yapılan öyle bir şey var ki, bu, seçme ve seçilme hakkını tanımayan, halkın iradesine saygı gösterilmeyen kayyım atanması. Türkiye'de uygulanan kayyım uygulaması gerek Anayasa'ya gerekse uluslararası birçok sözleşmeye açık bir şekilde aykırıdır. Bu iktidar döneminde, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı tanındı. 2012 yılından bugüne kadar, ne kadar insan Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve 'Benim hakkımı ihlal ettiniz' demiş? Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kişi sayısı, 633 bin 425! Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) ne kadar kişi başvurmuş? Sadece geçen yıl, Türkiye'den giden başvuru sayısı 23 bin 500. ve bu alanda birinciyiz. Bizden sonra ikinci ülke Rusya, üçüncü ülke Ukrayna. Bu savaşan ülkelerdeki başvuru sayısı ne? Rusya'dan başvuru 12 bin 450, Ukrayna'dan başvuru da 8 bin 200. Yani bu savaş ortamındaki iki ülkedeki insan hakkı ihlali, bizim ülkemizden nasıl daha az olabilir?"