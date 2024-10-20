CHP Lideri Demirtaş'ı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, bu hafta yapacağı Doğu turu öncesinde, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. CHP lideri Özel'e cezaevi girişinde Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla bir çağrı metni verileceği öğrenildi.
Metnin Demirtaş'ın Türkiye kamuoyuna yönelik çağrı metni olacağı belirtilirken, metnin basın aracılığıyla paylaşılacağı da bildirildi.
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