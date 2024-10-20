CHP Lideri Demirtaş'ı Ziyaret Edecek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, bu hafta yapacağı Doğu turu öncesinde, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. CHP lideri Özel'e cezaevi girişinde Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla bir çağrı metni verileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, saat 11.00'de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyareti öncesinde cezaevi girişinde, Demirtaş'ın avukatı tarafından imzalı "Arafta Düet" kitabı ile bir çağrı metni takdim edilecek.