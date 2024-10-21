CHP Lideri Kışlalı'yı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bombalı suikast sonucu öldürülen eski kültür bakanlarından, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı, vefatının 25. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli akademisyen, bilim insanı Cumhuriyet'in ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Ahmet Taner Kışlalı'yı, hain bir suikastla aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
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