CHP Lideri'nden Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı - Son Dakika
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CHP Lideri'nden Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı

CHP Lideri\'nden Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı

Özgür Özel, 85 yaşında vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

01.10.2024 11:18
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar, televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP lideri Özgür Özel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, X hesabından paylaştığı mesajda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri'nden Güneri Cıvaoğlu İçin Başsağlığı - Son Dakika

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