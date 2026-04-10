CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Polis Teşkilatı Mesajları
CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Polis Teşkilatı Mesajları

10.04.2026 21:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşerek ara seçim taleplerini yineledi ve Polis Teşkilatı'nın yıldönümünü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Celal Bayar Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıldönümünü kutlayan Özel, polislerin emeklerine saygı gösterdi ve şehitlerini andı.

Özel, İran'daki gelişmeler ve yükselen enerji fiyatlarının neden olduğu enflasyon dalgası hakkında konuştuklarını belirterek, toplumun yoksul kesimlerine destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Ara seçim konusunda ise, erken seçim taleplerini yineledi ve '2 yıl önce yüzde 65'ini kazandığımız bu coğrafyanın seçimlerinin yenilenmesine varız' dedi, milletin kararına güvendiklerini ifade etti.

DP Genel Başkanı Uysal da, muhalefetin elindeki tek enstrümanın sandık olduğunu belirterek, seçimlerin demokrasi için nefes aldıracağına inandıklarını söyledi. Özel, Mersin'deki operasyonu dikkatle takip ettiklerini ekledi.

