Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki - Son Dakika
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Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Özel "Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız. İfade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız" dedi.

27.02.2025 08:59
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel "31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır.

"MİLLETİN TERCİHLERİYLE ZITLAŞMAYA YELTENİYORLAR"

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.

"ADALETİ GETİRENE KADAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Herkes bilsin ki; Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız. Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
Özel\'den Beykoz Belediye Başkanı\'nın gözaltına alınmasına ilk tepki

Alaattin Köseler, Özgür Özel, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • trgyky1978:
    Adaleti bozan taraf sizsiniz 34 20 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    önce siz adam olun adalet kendiligin den gelir 29 16 Yanıtla
  • emre araçlı:
    adaletten bahseden kişi TSK ya gözbebeğimizi tehdit etmeye kalkıyor. 26 14 Yanıtla
  • emre araçlı:
    seçilenlerin ne olduğunu siz biliyorsunuz halka topu atmayın… 21 12 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Doğru karar.... Ne yaşandıysa tiyatroya, sinemaya aynen uygulanır.... Yasak olmaz 12 8 Yanıtla
  • İbrahimm Bas:
    uygulamanız çok kötü olmuş ve çok ağır bu şekilde devam ederse silmek durumunda kalacak bir çok kişi 15 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Beykoz belediye başkanı babanızın oğlu ise tepki gösterebilir savunma yapabilirsiniz değilse susun bu ülkenin hakimi var savcısı var 10 7 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    millet tokadı koyacak as kaldı 7 8 Yanıtla
  • sadullah nas:
    Allah tan korkmayan helali haramı bilmeyen Devleti bile satar. Allah Ülkemizi chapeden korusun 4 4 Yanıtla
  • bedir arslan:
    bir günde deyinki suçluysa cezasını çeksin 2 2 Yanıtla
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