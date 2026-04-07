Özgür Özel: Millete Düzen Kurma Gücü Var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, milletin devletle karşı karşıya gelmesi durumunda düzeni yeniden kurabileceğini belirterek, sandıkta demokrasi tokadının indirileceğini ifade etti. Manisa, Bursa ve İzmir'deki açılışlardan bahseden Özel, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutukluyken açılışları seçmenlere yaptırdığını ve bu durumun dünya siyaset tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

Polis Haftası'na değinen Özel, CHP iktidarında polisin bir partinin kolluk kuvveti olmayacağını, devletin ve milletin polisi olacağını söyledi. Ekonomi konusunda, İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşta Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını belirterek, fiyat artışlarını dizginlemek için geçen yıl rezervlerin yakılmaması gerektiğini, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in önlemlerini örnek gösterdi ve CHP'nin benzer adımlar atacağını açıkladı.

İç barış ve terörle mücadele komisyonuna değinen Özel, raporun tamamlanmasına rağmen adım atılmadığını, kayyım atanan belediyeler ve tutuklu siyasetçiler olduğunu ifade etti. Muhalefet partilerini ziyaret edeceklerini, toplam 12 siyasi partiye giderek ekonomik ve dış politika önerilerini paylaşacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu iddia edilen tapulara ilişkin, siyasi etik yasası çıkarılmasını ve herkesin mal varlığının açıklanmasını talep etti. Ara seçim konusunda, anayasanın ara seçimi zorunlu kıldığını, Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tutumunu eleştirerek, ara seçimin yapılması gerektiğini ve aksi takdirde korkaklıkla tarihe geçileceğini vurguladı.