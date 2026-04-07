CHP Lideri Özel'den Siyasi Tutuklular ve Ara Seçim Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve Mustafa Bozbey'in tutuklanması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bursa'daki fırsatçılıkla yarın yapılacak belediye meclis toplantısında Bursa'nın vermediği yetkiyle halkın iradesine çökecekler. İki kişiden birinin seçtiği belediye başkanı yerine bir kuklayı getirip israfa ve ranta devam etmek isteyecekler. Bundan sonra sözü yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek." dedi.

İBB davasının ilk duruşma dönemi hakkında konuşan Özel, "Şu ana kadar atılan iftiraların yüzde 90'ı iddianamede bile yok. Yargılanmak değil yargılamak için iddianame bekliyoruz dememiz boşuna çıkmadı. İddianame yanından bile geçmedi. Yok İBB'de parkelerin altına eurolar, dolarlar dolmuş. Bir sent çıkmadı, iddia dahi edilmedi. Var dedikleri görüntüler yok oldu, ses kaydı dediler duyulmaz oldu." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Özel, "Kinî gözünü bürümüş, aldığı talimatla milletin iradesi üzerine yürümüş turpun küçüğüne sesleniyorum. Yaptığın görev, geçmişte yaptığın haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın Adalet Bakanlığını. Silivri'de mahkemeye giden herkesin huzuru, güveni, saygılı bir dil kullanılması sana emanettir." dedi.

Türkiye'de siyasi tutukluların arttığını vurgulayan CHP lideri, "Türkiye'de, rejimin tehdit gördüğü maalesef herkes tutuklu. En adını bildiğinizden, isimsiz kahramanlara kadar. 2026 yılında Türkiye'yi bir rejime tehdit olanlar için açık cezaevine, tutuk merkezine çevirdiler. Ekrem İmamoğlu da, belediye başkanlarımız, seçilmiş siyasetçiler, kıymetli bürokratlar da tutuklu. HDP'nin önceki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tutuklu. Türkiye'ye sandık kurup, oyla katılmaya karar vermiş Hatay'ın bu oyları kullanmış, demokrasiye inanmış, pırıl pırıl, hangi görüşten olursa olsun Hataylıların iradesiyle, son kullandıkları oyla yolladıkları milletvekili Can Atalay tutuklu." şeklinde konuştu.

Uşak'ta yaşanan gelişmeler hakkında ise Özel, "Hiçbir olayın ahlâkî üstünlüğümüzü elimizden almasına ve çoğunluk enerjimizi kaybetmemize müsade edemeyiz. Uşak'ta yaşananlar hepimizi üzdü. Uşak üzüldü, CHP üzüldü, kadınlar üzüldü. Büyük bir devletin foto kameraman gibi kullanılması, Sabah gazetesine görüntülerin verilmesi iktidarın düşmüşlüğünü gösteriyor. Bunu not edelim ama ortaya çıkan mezvu var. Bu gerçek için biz özeleştiri yapacağız ve üzerimize düşeni yapacağız dedik. 12 hukukçu gitti görüştü, rapor verdi ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Üyeliğini askıya aldık." dedi.

İktidarın 'terörsüz Türkiye' sürecinde demokratikleşme ile ilgili hiçbir adım atılmadığını belirten Özel, "Barış ve kardeşlik gelsin istiyoruz. Suriye, İran ve Irak'taki Kürtleri de kardeş olarak görüyoruz. Buradaki Kürtlere savaş ve zulüm de istemiyoruz. O ülkelerde en iyi şartlarda yaşamaları gerektiği yönünden bu meseleye baktık hep. Süreç, komisyon konusunda bizi haklı çıkardı. İlk gün ne dediysek, bugün de o noktadayız. Aradan 1 yıl geçti, bir rapor yazıldı, altına herkes imza attı ve o raporun teminatı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bey. Ancak bir adım atılmadığı gibi Türkiye'de 13 belediyede kayyum var. Ahmetler göreve dönecekti dönemiyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hâlâ cezaevinde tutuluyor. Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu hapiste tutuluyor." ifadelerini kullandı.

'Ara seçim' tartışmalarıyla ilgili mesaj veren Özel, "Erdoğan ara seçim yaptırmaz diye tartışlar, istifaları kabul etmez ediler. Dün Erdoğan çıkıp 'gündemimizde ara seçim yok' diyor. Ortada net bir durum var. Şu an ara seçimin kaçınılmaz olarak yapıldığı dönemdeyiz. Son 1 yılda yapamayız ama 1960'dan beri bu seçimden hiçbir siyasetçi kaçmadı, Erdoğan kaçacak. Ara seçimin en geniş coğrafyada yapılmasını da isterim. Operasyon çektiğin şehirleri çok daha güçlü olarak kazanırsak ve milletin darbeye tepki verdiği görülürse o koltuka nasıl oturacağım diye bakıyorsun. Anayasanın 78'nci maddesine göre TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir ve ara seçim her seçim döneminde 1 defa yapılır diyor. 'Hodri meydan' Anayasa 'yapılır' Tayyip Bey 'yapılmaz' diyor. 5 yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi yapılacaksa ara seçimde de şüphe yok. Bu ara seçim yapılacak, TBMM Başkanı da komisyon da görevini yapacak. Ya da Ak Parti ara seçimden kaçan, sandıktan korkan, milletten kaçan korkaklar olarak tarihe geçecek. Hodri meydan. Bu ara seçim erken seçimi getirecek. Bu ara seçim ya yapılacak ya da korkaklar tarihe yapılacak." dedi. CHP'nin grup toplantısı, salondakiler 'İktidar' sloganlarıyla son buldu.