CHP Lideri Özel Nevşehir'de Ekonomi ve Hukuk Eleştirileriyle Seçim Vaatlerini Sıraladı

CHP lideri Özel, Nevşehir'deki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde binlerce vatandaşa hitap etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ekonomi politikalarını 'seçim korkusunun maliyeti' olarak nitelendiren Özel, Ekrem İmamoğlu ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunarak, 'Hukuku rakibinizi saf dışı bırakmak için kullanıyorsunuz' dedi.

Özel, Nevşehir'in turizm potansiyeline değinerek, turistlerin vergilerinin şehirde kalması gerektiğini vurguladı. Gençlerin ve emeklilerin sorunlarına dikkat çeken Özel, emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi ve artırılması sözü verdi. Ayrıca, yasakların kaldırılacağını ve özgür bir Türkiye vaat etti.

Siyasi tutuklular konusunda ailelerle uğraşıldığını belirten Özel, adalet sistemindeki sorunları eleştirdi. Seçimlerin demokrasi isteyenlerle 'tek adam rejimi' taraftarları arasında olacağını ifade ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Özel, CHP'nin iktidara geldiğinde kimseye zulmetmeyeceğini, sadece adaletin sağlanacağını söyledi.