CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Demokrasi Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Demokrasi Vurgusu

10.04.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek ara seçimin Meclis'in ve anayasaların gereği olduğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın tutumunu eleştirerek, muhalefet liderlerinin erken seçim talebini gündeme getirdiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek, ara seçimin Meclis'in görevi ve anayasal zorunluluk olduğunu belirtti. Özel, ara seçimden kaçmanın anayasayı ihlal suçuyla birlikte siyasi bir tükenmişliğin itirafı olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti ile CHP'nin yarıştığını ve bu sürecin Türkiye'nin demokrasiyle tanışmasına katkı sağladığını hatırlatarak, iki parti arasındaki iş birliğinin demokrasi anlayışına vurgu yaptığını söyledi.

Özel, ara seçimin Türkiye'nin gündeminde olduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ın sandığa saldıran ve yerel seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tutum içinde olduğunu belirtti. Erken seçim talebini dile getiren Özel, muhalefet liderlerinin de bu konuyu gündeme getirdiğini ifade etti. Aydın, Bursa, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi yerlerde belediye başkanlarına yönelik uygulamaların tansiyonu yükselttiğini söyleyerek, sandıkla milletin kararını test etmeyi önerdi, ancak bu konuda cevap almadıklarını belirtti.

Seçim taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Özel, AK Parti'nin ara seçim konusunda anayasayı ihlal ettiğini ve Meclis'in sorumluluğunu göz ardı ettiğini söyledi. 1960'tan bugüne kadar hiçbir liderin ara seçimden kaçmadığını vurgulayarak, bu durumun siyasi tükenmişliğin itirafı olduğunu tekrarladı. Ayrıca, 2002'de AK Parti'nin muhalefetteyken ara seçim için kanun teklifi verdiğini hatırlatarak, bugünkü tutumunun çelişkili olduğunu belirtti.

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili soruya yanıt veren Özel, belediye başkanıyla konuştuğunu ve şu an için herhangi bir gözaltı veya soruşturma olmadığını ifade etti. Durumu dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, toplumda güven sorunu olduğunu ve AK Parti'nin geçmiş uygulamalarının bu noktaya gelmesine neden olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Özgür Özel, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:11:45. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.