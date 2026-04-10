CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Demokrasi Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek, ara seçimin Meclis'in görevi ve anayasal zorunluluk olduğunu belirtti. Özel, ara seçimden kaçmanın anayasayı ihlal suçuyla birlikte siyasi bir tükenmişliğin itirafı olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti ile CHP'nin yarıştığını ve bu sürecin Türkiye'nin demokrasiyle tanışmasına katkı sağladığını hatırlatarak, iki parti arasındaki iş birliğinin demokrasi anlayışına vurgu yaptığını söyledi.

Özel, ara seçimin Türkiye'nin gündeminde olduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ın sandığa saldıran ve yerel seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tutum içinde olduğunu belirtti. Erken seçim talebini dile getiren Özel, muhalefet liderlerinin de bu konuyu gündeme getirdiğini ifade etti. Aydın, Bursa, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi yerlerde belediye başkanlarına yönelik uygulamaların tansiyonu yükselttiğini söyleyerek, sandıkla milletin kararını test etmeyi önerdi, ancak bu konuda cevap almadıklarını belirtti.

Seçim taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Özel, AK Parti'nin ara seçim konusunda anayasayı ihlal ettiğini ve Meclis'in sorumluluğunu göz ardı ettiğini söyledi. 1960'tan bugüne kadar hiçbir liderin ara seçimden kaçmadığını vurgulayarak, bu durumun siyasi tükenmişliğin itirafı olduğunu tekrarladı. Ayrıca, 2002'de AK Parti'nin muhalefetteyken ara seçim için kanun teklifi verdiğini hatırlatarak, bugünkü tutumunun çelişkili olduğunu belirtti.

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili soruya yanıt veren Özel, belediye başkanıyla konuştuğunu ve şu an için herhangi bir gözaltı veya soruşturma olmadığını ifade etti. Durumu dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, toplumda güven sorunu olduğunu ve AK Parti'nin geçmiş uygulamalarının bu noktaya gelmesine neden olduğunu vurguladı.