Özgür Özel'den Lokumcu Davasına Tepki - Son Dakika
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Özgür Özel'den Lokumcu Davasına Tepki

Özgür Özel\'den Lokumcu Davasına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davada 13 polise verilen beraat kararını hukuka ve vicdanlara uygun bulmadı. Lokumcu, 2011'de başbakan Erdoğan'ın Hopa ziyaretinde polisin biber gazı kullanması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Özel, adaletin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

06.09.2024 21:51
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davada 13 polise beraatine karar verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Lideri Özel, beraat kararlarının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığını ifade etti.

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak Artvin'in Hopa ilçesini ziyareti sırasında polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın 14. celsesinde aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan dahil 13 polis hakkında beraat kararı verilmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır. Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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