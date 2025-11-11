CHP Lideri Özgür Özel: İddianame Darbe Niteliğinde - Son Dakika
CHP Lideri Özgür Özel: İddianame Darbe Niteliğinde

11.11.2025 18:12
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırası olarak nitelendirdi ve bunun hukuki bir gerekçeden ziyade siyasi ihtiraslara dayandığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki iddianamesine ilişkin, "Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla 'hukuki' değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 19 Mart'ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler. Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye'yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler. Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti. Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

"Yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir"

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı olan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler. Anayasa'nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması meselenin İBB'ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

"Atatürk'ün partisi milletimize emanettir"

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla 'hukuki' değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir. Partimizi en son 12 Eylül'de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren'in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir. Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün partisi milletimize emanettir."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
