CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'na Destek Verdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturması kapsamında ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlara "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir" diye tepki göstedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında bugün ifade verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun soruşturması kapsamında ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Kendi vatandaşına düşman hukuku uygulayanlar hiçbir dönemde başarılı olamamıştır"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir.

"Bu iktidar İstanbul'u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir. İktidarın, adaletsizliğe karşı ses yükselten vatandaşlarımızı baskıyla sindirme çabası beyhudedir. Kendi vatandaşına düşman hukuku uygulayanlar, hiçbir dönemde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Bilinsin ki adalet ve demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir."