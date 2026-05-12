Diyarbakır'daki Barış Forumu'na Mesaj Gönderen CHP Genel Başkanı Özel: Kürdün Türke, Türkün Kürde İhtiyacı Var

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na gönderdiği mesajda, "Biz, kendi çevresinden başka Türkiye'de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürdün Türke, Türkün Kürde ihtiyacı var. Daha iyi bir geleceği mümkün kılmak için, birbirimizin yarasını kendi yaramız bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Çünkü bu ülkenin bütün çocukları, gençleri, kadınları, Kürdü, Türkü, tüm yurttaşları, korkmadan yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir Türkiye'yi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 16 Mayıs'a kadar sürecek Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu başladı. Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun'un ev sahipliği yaptığı foruma, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerine kayyum atanan Ahmet Türk, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile Duhok Valisi Dr. Ali Tatar, DEM Parti milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Forumda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesaj okundu.

CHP lideri Özel, mesajında Türkiye'nin herkes için zor ve bir o kadar da karanlık bir dönemden geçtiğini bildirdi. Hukukun ve adaletin örselendiği, milyonların yoksulluk ve güvencesizlik içinde yaşamaya mahkum bırakıldığı bir dönemin yaşandığını aktaran Özel, mesajında, "Böylesi zamanlarda toplumlar ya birbirinden ayrışır ya da birbirinin yarasını kendi yarası bilerek yeniden ayağa kalkmaya çalışır. Bu tarihsel dönemeçte, bizim tercihimiz ikinci yoldur. Çünkü biz, ülkemizde yaşayan her kimliğin, her görüşün kaderinin birbirine bağlı olduğunu, birimiz bile eşit hissetmediğinde bir yanımızın eksik kalacağını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZ ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK ALMIŞTIR VE ALMAYA DA DEVAM EDECEKTİR"

Foruma gönderdiği mesajında çözüm sürecine verdikleri desteği anlatan CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır Diyarbakır'da ve tüm bölgede silahların sustuğu, gençlerimizin toprağa düşmediği bir süreci yaşıyoruz" Bunun kıymetini hepimiz çok iyi biliyoruz. Diğer yandan bu süreci kalıcı bir barışa dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda yetki sahibi olan siyasi iktidarı sorumluluk almaya zorluyor, sürecin ülkemiz için önemini de tüm milletimize anlatmaya gayret gösteriyoruz. Siyasi iktidarın bu tarihi önemdeki süreci, daha önce yaptığı gibi, bir kez daha siyasi hesaplarına kurban etmemesi için hassasiyetimizi koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde barışın, demokrasinin ve adaletin taşıyıcı kolonlarından biridir. Mevcut iktidarın bütün baskılarına, şantajlarına ve tehditlerine rağmen partimiz çözüm için sorumluluk almıştır ve almaya da devam edecektir."

"KENDİ HAKKIMIZI SAVUNURKEN DE BAŞKASININ GADRE UĞRAMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır siyasi saldırılarla sınandığına dikkat çekilen Özel'in mesajında, "Biz bu sınavı, sizlerin de çok iyi bildiği bir yöntemle, demokratik direnişle veriyoruz, vereceğiz. Kendi hakkımızı savunurken de başkasının gadre uğramasına göz yummayacağız. "Önce üzerimizdeki baskı bitsin, sonra Kürt meselesini düşünürüz" diye bir kolaycılığa, "hele iktidara gelelim, her şeyi çözeriz" ertelemeciliğine girmeden tarihin doğru tarafında durmaya, kalıcı barış için sorumluluk almaya devam edeceğiz" denildi.

"KENDİ ÇEVRESİNDEN BAŞKA TÜRKİYE'DE KİMSEYE NEFES ALDIRMAYAN BU İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

"Bugün Kürt meselesinin bu kadar derinleşmesinin de demokraside, adalette ve ekonomide yaşadığımız çoklu krizlerin de sorumlusu şüphesiz bu baskıcı ve otoriter iktidardır" diyen Özel'in mesajında şu ifadeler kullanıldı:"

"Biz, kendi çevresinden başka Türkiye'de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürdün Türke, Türkün Kürde ihtiyacı var. Daha iyi bir geleceği mümkün kılmak için, birbirimizin yarasını kendi yaramız bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Çünkü bu ülkenin bütün çocukları, gençleri, kadınları, Kürdü, Türkü, tüm yurttaşları, korkmadan yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir Türkiye'yi hak ediyor. Bu duygularla, Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nun ülkemizin demokratik geleceğine güçlü katkılar sunmasını diliyor; organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, dayanışma duygularımla selamlıyorum."