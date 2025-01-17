CHP Lideri Özgür Özel: 'Kirli Düzene Teslim Olmayacağız' - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel: 'Kirli Düzene Teslim Olmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, 'Bu kirli düzene teslim olmayacağız' dedi. Özel, tutuklama kararının sözde gizli tanık ifadesiyle alındığını vurguladı.

17.01.2025 03:37
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ÖZEL: BİZ MİLLETİMİZLE DİMDİK DURACAĞIZ, BU KİRLİ DÜZENE TESLİM OLMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ'nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak" ifadelerinin kullandı.

Kaynak: DHA

Rıza Akpolat, Özgür Özel, Beşiktaş, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel: 'Kirli Düzene Teslim Olmayacağız' - Son Dakika

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