Özel, Savcılara Ankara'dan Baskı İddiasını Gündeme Getirdi

10.04.2026 21:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yargı süreçleri hakkında bazı Cumhuriyet başsavcılarına Ankara'dan baskı yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Özel, belediye başkanıyla görüşmelerinin ardından Türkiye genelinde savcılara baskı yapıldığına dair duyumlar aldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik işlem üzerinden yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, bazı Cumhuriyet başsavcıları ve savcılara Ankara’dan telefon açılarak operasyon ve soruşturma yönünde baskı yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun sorulması üzerine Özel, belediye başkanıyla konuştuklarını ve şu an itibariyle herhangi bir gözaltı veya soruşturma olmadığını ifade etti. Ancak, Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet Başsavcılarına veya savcılara Ankara’dan, 'Hiç mi ihbar yok?' diyerek operasyonlar telkin edildiği veya soruşturmaların yapılması noktasında baskılar yapıldığı kulağına geldiğini belirtti. Özel, hangi işlemlerin gerçek ihbarlara dayandığının zaman içinde ortaya çıkacağını vurguladı.

Yargıya güvenin ciddi biçimde zedelendiğini savunan Özel, Akın Gürlek’i de hedef aldı. Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’nda oturduğu her gün, görev yapan savcılar ve hakimler açısından şüphe uyandırdığını söyledi. Akın Gürlek’in varlığının hukuka güven ve yargı bağımsızlığı noktasında taşınamaz yük haline dönüştüğünü ifade eden Özel, Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılan operasyonlara kimsenin 'Hukuki bir operasyondur' diyemeyeceğini savundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mersin Yenişehir, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Ankara, Yargı, Son Dakika

