Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Tek Bir Tuğla Koymadınız, Bari Gölge Etmeyin

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında deprem bölgesinde yapılanlara yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında deprem bölgesinde yapılanlara yönelik eleştirilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama "anlamamaya", yapılanları "görememeye" devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.

Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."