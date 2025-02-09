CHP'liler Esenyurt'ta 101. Gün Demokrasi Nöbetinde

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti, 101. gününde sürüyor. Kayyum atandıktan sonra Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörlük görevinden istifa eden Ali Gökmen, "Belediyede hizmet veren kardeşlerimiz büyük baskı altında, onlarcasını işten attılar. Gerekçe yok, tazminat yok" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bugünkü nöbette, kayyum atandıktan sonra Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörlük görevinden istifa eden Ali Gökmen konuştu.

Gökmen, Özer'in seçildikten sonra kısa sürede yaptığı hizmetlere değinerek, "Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer günlük 15 bin kişiye hizmet veren aşevi açtı. Esenyurt'a 5 park, 2 kreş kazandırdı, yollar ve kaldırımlar düzenlendi. Esenyurt çalışkan bir belediyeye başkanına kavuştu derken, 30 Ekim'de gözaltına alındı ve tutuklandı. Ahmet Özer 101 gündür tutuklu, özgürlüğü gasp edildi. 101 gündür Esenyurt başkansız, 101 gündür çocukları, babasından ayrı" dedi.

Özer gibi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da uydurma gerekçelerle tutuklandığını söyleyen Gökmen, "Belediye başkanlarımız sizin baskılarınızdan, soruşturmalarınızdan korkmazlar. Halkın yaralarına merhem olmak için daha çok çalışırlar. Görünüyor ki sizin baskıcı iktidarınız gün geçtikçe eriyor. Partinizin adını Adalet ve Kalkınma koydunuz, adaleti bitirdiniz, halkı yoksulluğa mahkum ettiniz. Sağlık sisteminiz ortada, yenidoğan çetesi yüreklerimizi dağladı. Eğitim ortada, 20 defa sistemi değiştirdiniz. Halkımızın ortak değerlerini ortadan kaldırdınız. Halkımız gerçekleri görüyor. İlk seçimde sizi uğurlayacağız, yolun sonu göründü Bu ülkede kayyumların olmadığı demokratik süreçlerin yaşanmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Belediye içerisindeki bazı şahıslar fişlemeler yapıyor"

Esenyurt Belediyesi'nde kayyum öncesini ve sonrasını karşılaştıran Gökmen, "Esenyurt'ta kayyum geldiğinden beri halka dokunan belediye gitti, bürokrasi geldi. Halk belediyeden faydalanamıyor, muhatap yok. Belediyede hizmet veren kardeşlerimiz büyük baskı altında, onlarcasını işten attılar. Gerekçe yok, tazminat yok. Belediye içerisindeki bazı şahıslar fişlemeler yapıyor. Esenyurt'ta bizim dönemimizde asla ayrım yapmadık, partisine bakmadık. Beraber çalıştık, hizmet ettik. Yarın yine geleceğiz, adeleti yeniden tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.