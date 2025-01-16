CHP'liler Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Sürecini Takip Ediyor - Son Dakika
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CHP'liler Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Sürecini Takip Ediyor

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İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nde gerçekleşen gözaltı süreciyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başarır, Rıza Akpolat'ın uydurma delillerle gözaltına alındığını ifade etti.

16.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:48
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(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, gözaltına alınan İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili süreci İstanbul Adliyesi'nde takip ediyor. Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Akpolat'ın uydurma delillerle gözaltına alındığını belirterek, "Beşiktaş'ta her 10 kişiden 7'si Belediye Başkanı'na oy verdi. Bu olacak şey mi? Bir parça utansınlar" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda, 4 gündür gözaltında tutulan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcıya ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.  CHP Grup Başkanvekili Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi de süreci takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

CHP'li Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanı, uydurma delillerle, olmayan delillerle bugün burada... Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ilçeden yüzde 82 oy aldık. Beşiktaş'ta her 10 kişiden 7'si Belediye Başkanına oy verdi. Bu olacak şey mi? Bir parça utansınlar" diye tepki gösterdi.

CHP\'liler Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Sürecini Takip Ediyor
Kaynak: ANKA

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