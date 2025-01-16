(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, gözaltına alınan İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili süreci İstanbul Adliyesi'nde takip ediyor. Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Akpolat'ın uydurma delillerle gözaltına alındığını belirterek, "Beşiktaş'ta her 10 kişiden 7'si Belediye Başkanı'na oy verdi. Bu olacak şey mi? Bir parça utansınlar" dedi.
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda, 4 gündür gözaltında tutulan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcıya ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. CHP Grup Başkanvekili Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi de süreci takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Son Dakika › Güncel › CHP'liler Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Sürecini Takip Ediyor - Son Dakika
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