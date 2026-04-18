Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'liler, Onursal Adıgüzel İçin Ataşehir Belediyesi Önünde Toplandı.. Emre: "Bütün Bu Talimatlar Erdoğan Tarafından Verilmektedir"

18.04.2026 19:04  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP'li yurttaşlar, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından belediye önünde nöbete başladı. Kalabalığa seslenen CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Bu operasyonların nedeni CHP'nin bir yıldır bu ülkenin birinci partisi olmasıdır, ilk seçimde iktidar olmasıdır, ilk seçimde iktidarı alacağı korkusudur. Bütün bu talimatlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmektedir. Ortada bir yargı falan yoktur" dedi.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece operasyonunda, aralarında Başkan Onursal Adıgüzel'in de olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, CHP'liler de belediye önünde eyleme başladı. Çok sayıda milletvekili ile parti yöneticisi belediye önüne geldi. Toplanan kalabalığa seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun gece yarısı yapılmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde sadece bir tane yetkili var şu anda, arkadaşların avukatlarla görüşmesini sağlayan. Aradan 16 saat zaman geçmiş, gözaltındaki kişi görüşmesini sağlamakla görevli tek bir kişiyi görevlendirmişler. Şu anda arkadaşlarımızın yarısından fazlası halen avukatlarıyla görüşebilmiş değil. Bunun adı bir zulümdür. İlaca ihtiyacı olanlar olabilir. Avukatıyla ailesine bir mesaj göndermek isteyen olabilir. Sürece yönelik bir hukuksal meseleyi konuşmak isteyen olabilir. Aradan 16 saat geçmiş olmasına rağmen avukatıyla bile konuşamayan yol arkadaşımız var. Bu hukuksuzluğun bir an önce sonlanması gerekir. Bu zulmün bir an önce sonlanması gerekir. Peki, kime yapılıyor bu zulüm? Kime yapıyorlar bu işkenceyi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkemize uzun yıllar boyu memlekete hizmet etmiş Onursal Adıgüzel gibi bir Ataşehir sevdalısına, bir memleket sevdalısına yapıyorlar bu zulmü. Onursal Adıgüzel, 2024 seçimlerinde yüzde 57 oyla seçilmiş, rakibinin 20 puan önünde bir oy farkıyla seçilmiş, göreve geldiği günden itibaren Ataşehir'de çok önemli halkçı belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirmiş bir yol arkadaşımız."

"Bu nasıl bir vicdansızlıktır"

Adıgüzel'in belediyedeki çalışmalarını da anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde sosyal medya trolleri hedef göstermişti Ataşehir Belediyesi'ni. Sosyal medya trollerinin hedef göstermesiyle başkanımızı gözaltına aldılar. Üstelik neyle suçlandığı belli bile değil. Evine giden polisler, kolluk güçleri, 'Efendim biz buraya rüşvet iddiasıyla geldik' diyorlar. Savcılık bir basın açıklaması yayınlıyor. Üzerine 'ihaleye fesat' yazıyor. Bir kere Ataşehir'de son 2 yıllık zaman dilimi içerisinde büyük ihaleler yapılmadı. Çünkü hem önceki dönemde hem bu dönemde belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirecek araç gereçler belediyenin kendi öz kaynaklarıyla satın alındı. Burada öyle kamuoyunda konuşulduğu gibi büyük ihaleler yok ama savcılık basın açıklaması ihaleye fesat gerekçesiyle bir yazı yayınlamış ve şimdi sosyal medya trollerinin ağlarında dolaştırıyorlar. Efendim belediyede görev yapan bir emekçinin evinde market kartı bulunmuş. ya 'CHP iktidara geldiğinde sosyal yardımları kesecek' diyenler bugün market kartları yoksul vatandaşlara, açlık ve sefalet içerisinde yaşamaya çalışan vatandaşlara dağıtılıyor gerekçesiyle belediye başkanı tutukluyorlar. Beslenme çantasını dolduruyorlar diye belediye başkanları tutukluyorlar. Kreş yapıyorlar, yurt yapıyorlar diye belediye başkanları tutukluyorlar. Bu nasıl bir vicdansızlıktır?"

"Bir adım geri atmayacağız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de halk iradesine saldırı yapıldığını, bunu asla kabul etmediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir yılı aşkın süredir belediye başkanlarımızı, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, bürokratlarımızı sudan bahanelerle, iftiralar üzerinden delilsiz bir şekilde tutukladılar, cezaevine koydular. Sindik mi? Geri çekildik mi? Bir adım geri attık mı? Atmayacağız. Buradan bu siyasi operasyonu yapanlara sesleniyorum. Onlar Ankara'da saraydalar. Türkiye'yi yormayın. Türkiye'nin demokrasisine böyle saldırmayın. Amerika'dan alacağınız o meşruiyet, 'aferin' sözü için onların 'Hadi evladım, siz Türkiye'de monarşiyi kurabilirsiniz' sözlerine kanmayın ve Türkiye'nin sandığına el uzatmayın. Ataşehir halkı tercihini yaptı. Onursal Adıgüzel'i belediye başkanı seçti. Ataşehirlilerden alamadıklarını, İstanbullulardan alamadıklarını, Bursa'dan alamadıklarını, Aydın'dan alamadıklarını, hiçbir yerden alamadıklarını yargı kolları üzerinden iddianamelerle almaya çalışıyorlar ama bilsinler ki eninde sonunda o sandık gelecek. Siyasetçi eninde sonunda halkın vicdanında tartılacak."

"Ortada yargı yok"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti olarak bir yıldır büyük bir darbe sürecinin içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu süreçte yüzlerce miting yaptık. Ama karda, ama kışta, ama sıcakta tek bir gün bizleri yalnız bırakmadınız. Bunun için sizlere minnettarız. Sizlerle bu yolu yürümekten büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve buraya da hoş geldiniz diyorum. Lafı hiç eğip bükmeden ortasından anlatalım. CHP, bu ülkenin birinci partisidir. Bu operasyonların nedeni CHP'nin bir yıldır bu ülkenin birinci partisi olmasıdır, ilk seçimde iktidar olmasıdır, ilk seçimde iktidarı alacağı korkusudur. Bütün bu talimatlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmektedir. Ortada bir yargı falan yoktur. Bütün bu gördüğümüz planlanmış bir tiyatronun parçasıdır. Biz belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Bizim 25 belediye başkanımız gözaltına alındı. Bine yakın arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı yüzlercesi. Tek birinin evinde para sayma makinesi gördünüz mü? Tek birinin evinde ayakkabı kutularında para gördünüz mü? Tek bir arkadaşımız ailesiyle konuşurken 'Paraları sıfırla' konuşması yaptı mı? Hepsinin arkasındayız."

"Diktatörlüğe karşı yürüyen mücadele"

Bu mücadele diktatörlüğe karşı yürüyen bir mücadeledir. Bu mücadele CHP'yi sindirmek isteyenlere, bu ülkeyi milli egemenliğe dayalı bir cumhuriyet değil; bir ailenin uhdesine vermek isteyenlere karşı mücadeledir. Onurlu bir mücadele bu ama biz buradan söz veriyoruz. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün önünden söz veriyoruz. Nasıl ki o suikast girişimine karşı pes etmedi, milli mücadeleyi sürdürdü, yılmadı, arkadaşlarıyla birlikte devrimler altına imza attı; biz de bu ülkeyi demokrasiyle taçlandıracağız. İlk seçimde iktidar olacağız. Onursal Adıgüzel bizim kardeşimiz. Gençlik kollarımızda yetişti, bu partinin evladı. Yapmadığı görev kalmadı ve dişiyle, tırnağıyla kazıyarak buralara geldi. Ön seçimle milletvekili oldu, Parti Meclisi üyesi oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı. Bizi utandıracak hiçbir iş yapmadı. Biz kendisine kefiliz. Güzel günlerde arkadaşlarımızla buluşacağız. Sizlerle birlikte de halkın iktidarını kuracağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Zeynel Emre, Ataşehir, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 20:14:59. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'liler, Onursal Adıgüzel İçin Ataşehir Belediyesi Önünde Toplandı.. Emre: "Bütün Bu Talimatlar Erdoğan Tarafından Verilmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.